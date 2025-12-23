Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

В ChatGPT добавили итоги года с подборкой цитат и архетипами пользователей на основе переписок

Чат-бот создаёт интерактивные карточки.

Источник: @artyhoov в Threads*
  • OpenAI запустила итоги года в ChatGPT, похожие на Spotify Wrapped. Для этого нужно нажать на соответствующий виджет или ввести запрос: «Покажи мой год с ChatGPT».
  • Чат-бот бесплатно показывает статистику по числу отправленных сообщений, созданных изображений, выделяет самые активные дни и делает подборку цитат. Также определяет «архетип» на основе переписок и присылает стихотворение о пользователе.
Источник здесь и длаее: @corol.julia в Threads*
  • Функция доступна бесплатно с IP-адресов США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Чтобы чат-бот смог подвести итоги, в настройках должна быть включена функция «памяти». Также есть «минимальный порог активности в чатах» — какой точно, не уточняется.

*Meta, которая владеет Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

18 комментариев