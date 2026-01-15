Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Образование
Инвестиции
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI запустила бета-версию ИИ-переводчика ChatGPT Translate — Android Authority

Официального анонса не было, но сайт уже работает.

OpenAI запустила бета-версию ИИ-переводчика ChatGPT Translate — Android Authority
  • Компания перенесла инструмент для перевода ChatGPT Translate на отдельный сайт, обратило внимание Android Authority. На нём есть кнопка Try ChatGPT, которая позволяет перейти в официальный чат-бот, но анонс OpenAI ещё не опубликовала.
  • Для перевода доступно 30 языков, включая русский. Регистрация на сайте не требуется.
  • Интерфейс похож на «Google Переводчик», однако в нём за один раз можно перевести больше символов с учётом контекста, литературной формы, значения сленга и идиом. Например, в тесте модель перевела на английский язык первую песнь из поэмы «Руслан и Людмила» — сразу в стихах.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

  • Также есть быстрые команды, например, для делового, разговорного стиля или упрощённого — для детей. При выборе одной из них запрос перенаправляется в основной чат-бот ChatGPT.

  • На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод изображений, а если открыть его в браузере на смартфоне, появится микрофон для голосового ввода. Пока функции работают в тестовом режиме с перебоями.

  • В декабре 2025 года в «Google Переводчик» добавили расширенные возможности на базе Gemini для «более точного и естественного» перевода сленга, идиом и локальных выражений. Также начали тестировать функцию перевода речи в реальном времени в США, Индии и Мексике.

#новости

12
1
1
1
1
1
18 комментариев