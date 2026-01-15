OpenAI запустила бета-версию ИИ-переводчика ChatGPT Translate — Android Authority

Официального анонса не было, но сайт уже работает.Компания перенесла инструмент для перевода ChatGPT Translate на отдельный сайт, обратило внимание Android Authority. На нём есть кнопка Try ChatGPT, которая позволяет перейти в официальный чат-бот, но анонс OpenAI ещё не опубликовала.Для перевода доступно 30 языков, включая русский. Регистрация на сайте не требуется.Интерфейс похож на «Google Переводчик», однако в нём за один раз можно перевести больше символов с учётом контекста, литературной формы, значения сленга и идиом. Например, в тесте модель перевела на английский язык первую песнь из поэмы «Руслан и Людмила» — сразу в стихах.Скриншот vc.ruТакже есть быстрые команды, например, для делового, разговорного стиля или упрощённого — для детей. При выборе одной из них запрос перенаправляется в основной чат-бот ChatGPT.На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод изображений, а если открыть его в браузере на смартфоне, появится микрофон для голосового ввода. Пока функции работают в тестовом режиме с перебоями.В декабре 2025 года в «Google Переводчик» добавили расширенные возможности на базе Gemini для «более точного и естественного» перевода сленга, идиом и локальных выражений. Также начали тестировать функцию перевода речи в реальном времени в США, Индии и Мексике.#новости