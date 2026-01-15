OpenAI запустила бета-версию ИИ-переводчика ChatGPT Translate — Android Authority

Также есть быстрые команды, например, для делового, разговорного стиля или упрощённого — для детей. При выборе одной из них запрос перенаправляется в основной чат-бот ChatGPT.

На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод изображений, а если открыть его в браузере на смартфоне, появится микрофон для голосового ввода. Пока функции работают в тестовом режиме с перебоями.

