OpenAI представила GPT‑5.4

Спустя два дня после анонса GPT-5.3 Instant в ChatGPT.Источник здесь и далее: OpenAI Компания выпустила GPT-5.4 для ChatGPT (как GPT-5.4 Thinking — для подписчиков Plus, Team и Pro), API ($2,5 за 1 млн входных токенов и $15 за 1 млн выходных) и Codex, а также GPT-5.4 Pro для ChatGPT (для Pro и Enterprise) и API ($30 и $180 соответственно).В ChatGPT модель показывать предварительный план своих размышлений, поэтому пользователь может скорректировать запрос по мере формирования ответа. GPT‑5.4 Thinking также улучшила навыки «глубокого интернет-поиска», особенно для «специфических запросов», сохраняя контекст.GPT-5.4 выдаёт более последовательные и точные ответы в реальных задачах. В бенчмарке GDPval, который проверяет определённые знания в 44 профессиях, модель соответствует показателям специалистов-людей или превосходит их в 83% случаев по сравнению с 70,9% у GPT‑5.2.Компания также улучшила возможности GPT-5.4 в создании и редактировании таблиц, презентаций и документов.По словам компании, GPT‑5.4 — её самая достоверная модель. Это также первая универсальная модель с нативными возможностями использования компьютера. Она «отлично» умеет интерпретировать скриншоты и отдавать команды для выполнения разных задач.В бенчмарке OSWorld-Verified модель достигла 75% по сравнению с 47,3% у GPT‑5.2. В WebArena-Verified, который оценивает использование браузера, — 67,3% по сравнению с 65,4% у GPT‑5.2.Сравнение результатов моделей OpenAI, а также Claude Opus 4.6 и Gemini 3.1 ProКомпания улучшила визуальное понимание изображений высокого качества. В API GPT-5.4 появилася «поиск инструментов», который помогает находить нужные инструменты во время выполнения задачи и сокращает расход токенов.