Данила Бычков
ChatGPT

Выручка пилотного проекта по запуску рекламы в ChatGPT в США за первые шесть недель составила $100 млн в пересчёте на год

Рекламу видят только пользователи бесплатной версии и подписчики «бюджетного» тарифного плана Go.

ИсточникL Axios
  • Тестирование среди авторизованных совершеннолетних пользователей в США запустили в феврале 2026 года. У подписчиков Plus, Pro, Business, Enterprise и Education рекламы нет.
  • При сохранении текущего уровня дохода выручка от рекламы за год составит $100 млн, пишет Reuters со ссылкой на представителя OpenAI.
  • Около 85% пользователей ChatGPT в США могут видеть рекламу, но лишь 20% фактически видят её ежедневно. В компании считают, что это «оставляет значительный потенциал для роста монетизации».
  • В ближайшие недели компания добавит показ рекламы в нескольких новых странах, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию. По словам представителя OpenAI, компания уже привлекла более 600 рекламодателей.
  • Разработчик ChatGPT утверждал, что показ рекламы не влияет на ответы чат-бота, а все беседы остаются конфиденциальными — у рекламодателей нет доступа к содержанию чатов, истории или личным данным. Бренды получат только обобщённую информацию об эффективности объявлений — например, количестве просмотров или кликов.

