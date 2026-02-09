OpenAI начала тестировать рекламу среди некоторых пользователей ChatGPT в США

Anthropic выпустила серию рекламных роликов, в которых высмеяла рекламу в ChatGPT — Сэм Альтман назвал их «забавными», но «нечестными»

По его словам, Anthropic предлагает «продукт для богатых», в то время как OpenAI «привержена бесплатному доступу».