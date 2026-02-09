OpenAI начала тестировать рекламу среди некоторых пользователей ChatGPT в США

О таких планах компания объявила в январе 2026 года.Источник: OpenAI Тестирование проводится среди авторизованных совершеннолетних пользователей бесплатной версии и тарифного плана Go, рассказала компания. У подписчиков Plus, Pro, Business, Enterprise и Education рекламы не будет.По словам OpenAI, показ рекламы не влияет на ответы ChatGPT, а беседы с чат-ботом остаются конфиденциальными — у рекламодателей нет доступа к содержанию чатов, истории или личным данным. Бренды получат только обобщённую информацию об эффективности объявлений — например, количестве просмотров или кликов.Во время тестов объявления будут подбирать под темы разговоров пользователя и на основе его взаимодействия с ними. Например, если пользователь ищет рецепты, он может увидеть рекламу наборов для приготовления еды или доставки продуктов. Рядом с «чувствительными» темами вроде политики или здоровья рекламу показывать не будут.Реклама будет визуально отделяться от ответа и чётко маркироваться. Управлять ей можно в настройках. Например, включить или отключить персонализацию и посмотреть историю показанных объявлений.Источник: OpenAIАртур ТомилкоМаркетинг5 феврAnthropic выпустила серию рекламных роликов, в которых высмеяла рекламу в ChatGPT — Сэм Альтман назвал их «забавными», но «нечестными» По его словам, Anthropic предлагает «продукт для богатых», в то время как OpenAI «привержена бесплатному доступу». #новости #chatgpt #openai