OpenAI запустила альфа-версию расширения ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» для всех пользователей

В том числе без подписки.Скриншот vc.ruOpenAI открыла доступ к плагинам ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» пользователям бесплатного плана, подписчикам Go, Pro, Plus, Business, Enterprise и Edu.Общаться с ИИ-помощником можно в чате на боковой панели. Он может создавать таблицы с нуля, форматировать и редактировать существующие, визуализировать данные, помогать разобраться с формулами, анализировать прикреплённые файлы.Модель OpenAI, которую будет использовать ИИ-ассистент, а также глубина рассуждений зависят от уровня подписки. Для работы с «Google Таблицами» нужно установить плагин ChatGPT из Workspace Marketplace, а затем выбрать его в разделе Extensions в меню над таблицей. Для Excel — скачать расширение из Microsoft Marketplace, затем найти его в «Надстройках» (Add-ins).Боковая панель для работы с ChatGPT в Excel. Источник: OpenAI#новости