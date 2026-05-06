Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI запустила альфа-версию расширения ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» для всех пользователей

В том числе без подписки.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

  • OpenAI открыла доступ к плагинам ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» пользователям бесплатного плана, подписчикам Go, Pro, Plus, Business, Enterprise и Edu.

  • Общаться с ИИ-помощником можно в чате на боковой панели. Он может создавать таблицы с нуля, форматировать и редактировать существующие, визуализировать данные, помогать разобраться с формулами, анализировать прикреплённые файлы.

  • Модель OpenAI, которую будет использовать ИИ-ассистент, а также глубина рассуждений зависят от уровня подписки.

  • Для работы с «Google Таблицами» нужно установить плагин ChatGPT из Workspace Marketplace, а затем выбрать его в разделе Extensions в меню над таблицей. Для Excel — скачать расширение из Microsoft Marketplace, затем найти его в «Надстройках» (Add-ins).

Боковая панель для работы с ChatGPT в Excel. Источник: OpenAI
Боковая панель для работы с ChatGPT в Excel. Источник: OpenAI

#новости

15
2
1
16 комментариев