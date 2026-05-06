OpenAI запустила альфа-версию расширения ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» для всех пользователей

OpenAI открыла доступ к плагинам ChatGPT для Excel и «Google Таблиц» пользователям бесплатного плана, подписчикам Go, Pro, Plus, Business, Enterprise и Edu.

Общаться с ИИ-помощником можно в чате на боковой панели. Он может создавать таблицы с нуля, форматировать и редактировать существующие, визуализировать данные, помогать разобраться с формулами, анализировать прикреплённые файлы.

Модель OpenAI, которую будет использовать ИИ-ассистент, а также глубина рассуждений зависят от уровня подписки.