OpenAI добавила Codex в мобильное приложение ChatGPT — пользователи могут управлять запущенным на Mac агентом со смартфона

Поддержку удалённого доступа к Codex для Windows добавят позже.Источник: OpenAICodex доступен в мобильном приложении ChatGPT на iOS, iPadOS и Android в режиме «предварительного просмотра для всех тарифных планов», сообщила OpenAI.Для интеграции со смартфоном нужно открыть Codex на Mac и отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения ChatGPT, пишет 9to5mac.После этого на смартфоне можно просматривать все активные сессии Codex, запущенные на Mac, менять модели, отправлять новые команды и просматривать результаты работы агента.Ваши файлы и учетные данные остаются на компьютере, на котором работает Codex, отмечает компания. На телефон приходят обновления по задачам, скриншоты, выводы терминала, результаты тестов и другая информация.Ася КарповаAI8 маяOpenAI выпустила агентное расширение Codex для Chrome На macOS и Windows.#новости #codex