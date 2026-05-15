Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI добавила Codex в мобильное приложение ChatGPT — пользователи могут управлять запущенным на Mac агентом со смартфона

Поддержку удалённого доступа к Codex для Windows добавят позже.

Источник: OpenAI
  • Codex доступен в мобильном приложении ChatGPT на iOS, iPadOS и Android в режиме «предварительного просмотра для всех тарифных планов», сообщила OpenAI.
  • Для интеграции со смартфоном нужно открыть Codex на Mac и отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения ChatGPT, пишет 9to5mac.
  • После этого на смартфоне можно просматривать все активные сессии Codex, запущенные на Mac, менять модели, отправлять новые команды и просматривать результаты работы агента.
  • Ваши файлы и учетные данные остаются на компьютере, на котором работает Codex, отмечает компания. На телефон приходят обновления по задачам, скриншоты, выводы терминала, результаты тестов и другая информация.
Ася Карпова
