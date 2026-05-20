Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI начала предлагать клиентам долгосрочные контракты с резервированием вычислительных мощностей

Они гарантируют доступ к ИИ-сервисам вне зависимости от скачков спроса.

  • Компания сообщила о запуске услуги «Гарантированная пропускная способность». Это долгосрочные контракты на срок от одного до трёх лет с резервированием вычислительных мощностей.
  • OpenAI гарантирует клиентам доступ к вычислительным ресурсам, которые предусмотрены договором. В анкете для заказчиков компания предлагает указать объём необходимых мощностей — варианты ответов включат от менее 100 млн токенов в минуту до более 1 млрд токенов в минут.
  • Услугу позволит обеспечить доступ к «критически важным» для бизнеса ИИ-системам вне зависимости от изменения спроса на вычисления, отмечают в компании.
  • По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, по мере развития ИИ-моделей «количество вычислительных ресурсов в мире некоторое время будет ограничено». Контракты с резервированием мощностей также помогут компании «улучшить планирование», добавил он.

