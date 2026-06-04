OpenAI обновила «память» у ChatGPT — бот лучше запоминает предпочтения пользователя и даёт релевантные ответы при изменении контекста

Обновление уже доступно пользователям подписок Plus и Pro в США.Источник: OpenAI OpenAI запустила функцию «памяти» в ChatGPT, с помощью которой пользователи могли попросить бота специально запомнить что-то для будущих разговоров, в 2024 году. В 2025-м опцию обновили: бот научился запоминать контекст из всех чатов.Компания смогла это сделать благодаря первой версии dreaming —«метода, который позволил ChatGPT автоматически подбирать воспоминания в фоновом режиме из истории чатов», рассказали в OpenAI. Теперь она запускает «более мощную и эффективную» «память» на базе dreaming.Пользователи смогут просматривать основную информацию, которую «знает» ChatGPT, на сводной странице «памяти», а также добавлять или обновлять сведения и прописывать для бота инструкции, когда и какие темы стоит обсуждать.Источник: OpenAIПо оценкам компании, ChatGPT с обновлённой «памятью» лучше «вспоминает» релевантные факты и предпочтения пользователя из предыдущих разговоров. Бот также корректнее отвечает на вопросы, ответы на которые зависят от того, когда именно пользователь их задал.Оценка способности модели отвечать на запрос, требующий вспомнить фактическую информацию о пользователе. Источник: OpenAIОценка способности припомнить предпочтения пользователя, когда запрос не касается их напрямую. Источник: OpenAIОценка способности сохранять актуальность ответа с течением времени. Например, если пользователь был в другой стране, а теперь вернулся, бот должен предложить ресторан по актуальному адресу, а не в стране поездки. Источник: OpenAIОбновлённую «память» уже начали «раскатывать» среди подписчиков Plus и Pro в США. В течение ближайших недель она станет доступна и в других странах, а также для пользователей без подписки и подписчиков Go.#новости #openai #chatgpt