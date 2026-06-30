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Ася Карпова
ChatGPT

В ChatGPT добавили генератор презентаций Gamma

В чате можно бесплатно создать до десяти слайдов.

Источник: OpenAI
  • OpenAI добавила Gamma в каталог мини-приложений внутри ChatGPT. Для вызова инструмента можно перейти на его страницу или упомянуть в строке для ввода запроса через @. Потребуется авторизация в Gamma.
  • Можно создать максимум десять слайдов по текстовому запросу, прикрепить таблицы или документы. Инструмент отображает в чате только первый слайд, для просмотра остальных и редактирования нужно перейти в Gamma.
  • По-умолчанию ChatGPT добавляет генерации GPT-Images 2.0 в качестве иллюстраций. Выбирает белый фон, эмодзи и простое форматирование.
<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fgamma.app%2Fdocs%2F5--m2md4dormroi6cm%3Fmode%3Ddoc%26amp%3BredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fchatgpt.com%252Fc%252F6a43e119-fe68-83ed-b422-aa5771b4d8cb&postId=3004595" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Генерация </a>vc.ru
Генерация vc.ru
  • 6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT мини-приложения. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке — он использует некоторые инструменты сервисов и автоматизирует работу. Есть интеграция с Booking.com, Adobe Photoshop, Express и Acrobat, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton.

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