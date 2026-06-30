В ChatGPT добавили генератор презентаций Gamma

В чате можно бесплатно создать до десяти слайдов.Источник: OpenAIOpenAI добавила Gamma в каталог мини-приложений внутри ChatGPT. Для вызова инструмента можно перейти на его страницу или упомянуть в строке для ввода запроса через @. Потребуется авторизация в Gamma.Можно создать максимум десять слайдов по текстовому запросу, прикрепить таблицы или документы. Инструмент отображает в чате только первый слайд, для просмотра остальных и редактирования нужно перейти в Gamma.По-умолчанию ChatGPT добавляет генерации GPT-Images 2.0 в качестве иллюстраций. Выбирает белый фон, эмодзи и простое форматирование.Генерация vc.ru6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT мини-приложения. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке — он использует некоторые инструменты сервисов и автоматизирует работу. Есть интеграция с Booking.com, Adobe Photoshop, Express и Acrobat, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton.#новости