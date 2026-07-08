Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Карьера
Инвестиции
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI представила новые голосовые модели — ChatGPT может одновременно «говорить» и «слушать»

«Разговор» с чат-ботом теперь должен ощущаться более естественно — с паузами, междометиями и быстрым обменом репликами.

Источник здесь и далее: OpenAI
  • OpenAI представила GPT‑Live — семейство голосовых моделей, благодаря которым общение с ИИ должно ощущаться «как настоящий разговор». В основе — полнодуплексная архитектура, которая позволяет GPT‑Live «слушать» и «говорить» одновременно.
  • Например, во время «разговора» GPT‑Live может вставлять междометия, чтобы показать, что активно «слушает», обмениваться быстрыми репликами или выдерживать паузы, если пользователю нужно подумать, вместо того, чтобы перебивать.
  • Для ответов на вопросы, которые требуют поиска в интернете или более глубоких рассуждений, модель поручит задачу другой модели OpenAI. Она будет работать в фоновом режиме, в это время GPT-Live может продолжить «разговор». На старте GPT-Live будет использовать в качестве такого напраника GPT-5.5.
  • OpenAI начала «раскатывать» две версии GPT‑Live для пользователей ChatGPT: в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии. GPT‑Live‑1 станет моделью по умолчанию в голосовом режиме ChatGPT для подписчиков Go, Plus и Pro, а GPT‑Live‑1 mini — для пользователей без подписки. В будущем компания также планирует открыть доступ через API.
  • Компания отметила, что оптимизировала GPT-Live для некоторых из самых популярных языков в ChatGPT. Но на некоторых языках модель может «говорить» с акцентом или не так бегло.

#новости #openai #chatgpt

6