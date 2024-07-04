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Таня Боброва
Крипто

Количество пользователей игры Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска

«Скоро» её команда выпустит токен на TON, написал Павел Дуров.

  • Количество пользователей Telegram-«кликера» Hamster Kombat за три месяца составило 239 млн человек, каждый день к игре присоединяются 4-5 млн пользователей, написал основатель мессенджера Павел Дуров.
  • По его словам, «скоро» команда игры выпустит свой токен на TON. Он отметил, что «грядёт новая волна мини-приложений в Telegram, и Hamster Kombat теперь возглавляет её».
  • Hamster Kombat запустилась 26 марта 2024 года и меньше чем за две недели набрала 1 млн игроков. Это «кликер», в котором игрокам предлагают «тапать» по изображению хомяка и зарабатывать таким образом монетки.
  • Игра — криптовалютный проект, пользователи ожидают, что игровые достижения конвертируют в криптовалюту, которую можно будет продать на бирже. По такому же принципу работают игровые проекты Notcoin и TapSwap.
Евгения Евсеева
Крипто
Кто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram

#новости #telegram

4
52
52 комментария
debil
21
1
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Запопу Кусь

А чё вы ржёте? Доллары ничем не лучше этого хомяка. Это такие же фантики из воздуха, которые держатся только за счёт пиара. 💁‍♀️💵

И золото тоже, кстати. Ну им можно хотя бы дать по башке. 🏆🤔

3
1
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Я сказал свое имя машине

Хоспадеблять, куда мы катимся...

5
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Пролетая над ведром картошки.

Мы всегда там были. Просто сейчас это видно в онлайне.

3
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Альвар

Я вибратором жены кстати тапаю. Врубаешь на полную и пальцы со скоростью света по экрану елозят

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Pivozavr

Вибратор у вас может и есть, но есть ли у вас жена? 🤔

5
2
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dss

Там тапать, кстати, совсем не обязательно. Это ничего особо не дает. Бесполезное занятие

1
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