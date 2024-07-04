Количество пользователей игры Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска

«Скоро» её команда выпустит токен на TON, написал Павел Дуров.Количество пользователей Telegram-«кликера» Hamster Kombat за три месяца составило 239 млн человек, каждый день к игре присоединяются 4-5 млн пользователей, написал основатель мессенджера Павел Дуров.По его словам, «скоро» команда игры выпустит свой токен на TON. Он отметил, что «грядёт новая волна мини-приложений в Telegram, и Hamster Kombat теперь возглавляет её».Hamster Kombat запустилась 26 марта 2024 года и меньше чем за две недели набрала 1 млн игроков. Это «кликер», в котором игрокам предлагают «тапать» по изображению хомяка и зарабатывать таким образом монетки.Игра — криптовалютный проект, пользователи ожидают, что игровые достижения конвертируют в криптовалюту, которую можно будет продать на бирже. По такому же принципу работают игровые проекты Notcoin и TapSwap.Евгения ЕвсееваКрипто17 июняКто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram Выжимка материала издания. #новости #telegram
А чё вы ржёте? Доллары ничем не лучше этого хомяка. Это такие же фантики из воздуха, которые держатся только за счёт пиара. 💁♀️💵
И золото тоже, кстати. Ну им можно хотя бы дать по башке. 🏆🤔
Хоспадеблять, куда мы катимся...
Мы всегда там были. Просто сейчас это видно в онлайне.
Я вибратором жены кстати тапаю. Врубаешь на полную и пальцы со скоростью света по экрану елозят
Вибратор у вас может и есть, но есть ли у вас жена? 🤔
Там тапать, кстати, совсем не обязательно. Это ничего особо не дает. Бесполезное занятие