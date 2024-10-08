Разработчики Hamster Kombat обещали «приятно удивить» тех, кто решит не выводить из игры полученные токены

Правда, никаких гарантий, что сюрприз будет хоть сколько-то «приятным», нет.Во вкладке Withdrawal — она находится в разделе Airdrop — появилась сиреневая кнопка «Оставить токены в игре». Воспользоваться опцией могут те, кто до сих пор не вывел незаблокированную часть монет, полученных в «эйрдропе».За «ходлинг» — удержание монет — обещают «бонус» во втором сезоне игры. Какой — неизвестно. Запуск нового сезона намечен на октябрь 2024 года, но точной даты нет. До 2025-го создатели хотят подключить к игре внешние платёжные системы, а также добавить «NFT-механики». Это часть плана по превращению игры в экосистему.Скриншот vc.ruПодробные условия раздачи токенов за первый сезон держали в секрете до последнего, а когда обнародовали, — разочаровали немалую часть пользователей. Большая часть монет досталась лидерам реферальной программы, а также крупным держателям внутриигровых ключей.Теперь игроки с недоверием относятся ко всему, что обещают разработчики. В комментариях их самих называют «лжецами», а их призы — «кидаловом». Некоторые сожалеют, что потратили на игру время, и не понимают, на кого рассчитан внутриигровой «ходлинг», если многие уже вывели полученные монеты.Встречаются единичные публикации, в которых пользователи призывают держать валюту и заверяют, что та пробьёт отметку в $1. Но общие настроения негативные.Да мы уже похоронили Hamster Kombat. Всего вам наихудшего. Ждём новостей о делистинге HMSTR с Binance. пользователь под ником @KriptoAirdropTGИсточник фото: XИгра запустилась в марте 2024 года. Число ежемесячно активных игроков, по данным Telegram, составляет 107,4 млн на момент публикации заметки. Канал проекта с новостями по-прежнему крупнейший по количеству подписчиков — их больше 57 млн. Но оба показателя немного сократились с середины сентября.Основатели Hamster Kombat вдохновлялись «успехом» Notcoin, «популярностью игр в соцсетях 2010-х», а также бумом мемных криптовалют и акций. В качестве примера приводили историю с трейдерами в Reddit, которые своей активностью раздули цену акций GameStop и «показали, какую власть розничные инвесторы могут возыметь над Уолл-стрит».26 сентября на криптобиржах состоялся листинг токена HMSTR. В первый час торгов цена доходила на некоторых площадках до $0,013-0,018, но потом опустилась ниже $0,010, а уже 29 сентября упала до $0,005.По данным агрегатора Coingecko, усреднённая стоимость токена HSMTR на 8 октября 2024 года 17:54 мск — $0,0045.#новости #hamsterkombat
Дадут ещё по 2$
Но сначала надо пополниться на 3$
Наконец-то, теперь уж точно попрёт!
Ну 5 уже хотя бы)
Если не заберут имеющиеся
Ну может хотя бы удвоят сумму и тогда получится 4$))) Ну уже лучше чем 2$) Но на самом деле, после многообещающего первого сезона, уже мало верится в их бонусы.
Больше вложений, чем прибыли. Самый плохой проект.