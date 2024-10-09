Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Путешествия
Маркетинг
Крипто
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Карьера
Находки
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

HBO выпустил документалку про биткоин, в которой назвал создателем криптовалюты канадского разработчика Питера Тодда

Но он всё опроверг.

Кадр из фильма, на котором Питер Тодд (слева) говорит: «Вы придумываете какие-то безумные теории».  
Кадр из фильма, на котором Питер Тодд (слева) говорит: «Вы придумываете какие-то безумные теории».  
  • 9 октября 2024 года на стриминговом сервисе HBO Max вышел документальный фильм «Электрические деньги: Тайна биткоина». Авторы картины до этого пообещали, что в ней раскроют личность создателя биткоина, который известен под псевдонимом Сатоши Накамото.
  • В результате создателем криптовалюты в фильме назвали канадского разработчика Питера Тодда. Авторы указали, что в 2010 году Тодд якобы случайно продолжил публикацию Сатоши Накамото в обсуждении технических деталей биткоина на форуме BitcoinTalk с личного профиля. Кроме того, Тодд и Сатошии использовали британско-канадский стиль письма на английском, говорится в фильме.
  • Питер Тодд также был одним из разработчиков Bitcoin Core — официального приложения для операций с биткоином. Он же внедрил в ПО функцию replace by fee, которая обсуждалась на форуме BitcoinTalk.
Скриншот РБК 
Скриншот РБК 
  • За несколько часов до официального выхода картины пользователи начали публиковать кадры из неё в соцсетях. Тогда же Питер Тодд опроверг свою причастность к созданию биткоина: «Я — не Сатоши». Изданию Coindesk он заявил, что режиссёр Каллен Хобак «цепляется за соломинку».
  • В самом фильме также есть интервью с Тоддом. На вопрос о причастности к запуску биткоина он отвечает: «Я признаю, что вы довольно креативны. Вы придумываете какие-то безумные теории. Это смешно».
  • До выхода картины пользователи на платформе Polymarket делали ставки на то, кто окажется Сатоши Накамото. В числе претендентов были связанные с биткоином разработчики, а также Крейг Райт, который называл себя создателем криптовалюты, но потом признался, что врал. Питера Тодда в списке не было.

#новости #биткоин #сатошинакамото

1616
55
44
11
11
40
40 комментариев
Ilya Brin

Однажды HBO пришли к мудрецу и задали ему вопрос: кто создал биткойн?

Мудрец указал пальцем куда-то вдаль и тихо сказал: пидop тот

Питер Тодд?
Отлично - у нас есть основа сюжета, остальное добавим на монтаже 🙌

69
6
4
1
Ответить
AL

Питер Пенн тоже может быть создателем.

1
Ответить
Эй, Бро!

Инсайдерская информация. На самом деле крипровалюту придумали осознанные ИИ-агенты, чтобы подготовить почву для мирового господства.

7
1
Ответить
Юрий Подшибякин

Ну конечно, все тайное становится явным. А я то думал, что биткоин придумали для удобства покупок товаров в маркетплейсах)))

Ответить
Павел Яцковский

Нет! Это прилетали инопланетяне и сбили своими криптовалютными историями людей с пути праведного

Ответить