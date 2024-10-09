Но он всё опроверг. Кадр из фильма, на котором Питер Тодд (слева) говорит: «Вы придумываете какие-то безумные теории». 9 октября 2024 года на стриминговом сервисе HBO Max вышел документальный фильм «Электрические деньги: Тайна биткоина». Авторы картины до этого пообещали, что в ней раскроют личность создателя биткоина, который известен под псевдонимом Сатоши Накамото.В результате создателем криптовалюты в фильме назвали канадского разработчика Питера Тодда. Авторы указали, что в 2010 году Тодд якобы случайно продолжил публикацию Сатоши Накамото в обсуждении технических деталей биткоина на форуме BitcoinTalk с личного профиля. Кроме того, Тодд и Сатошии использовали британско-канадский стиль письма на английском, говорится в фильме.Питер Тодд также был одним из разработчиков Bitcoin Core — официального приложения для операций с биткоином. Он же внедрил в ПО функцию replace by fee, которая обсуждалась на форуме BitcoinTalk.Скриншот РБК За несколько часов до официального выхода картины пользователи начали публиковать кадры из неё в соцсетях. Тогда же Питер Тодд опроверг свою причастность к созданию биткоина: «Я — не Сатоши». Изданию Coindesk он заявил, что режиссёр Каллен Хобак «цепляется за соломинку».В самом фильме также есть интервью с Тоддом. На вопрос о причастности к запуску биткоина он отвечает: «Я признаю, что вы довольно креативны. Вы придумываете какие-то безумные теории. Это смешно».До выхода картины пользователи на платформе Polymarket делали ставки на то, кто окажется Сатоши Накамото. В числе претендентов были связанные с биткоином разработчики, а также Крейг Райт, который называл себя создателем криптовалюты, но потом признался, что врал. Питера Тодда в списке не было.#новости #биткоин #сатошинакамото
Однажды HBO пришли к мудрецу и задали ему вопрос: кто создал биткойн?
Мудрец указал пальцем куда-то вдаль и тихо сказал: пидop тот
Питер Тодд?
Отлично - у нас есть основа сюжета, остальное добавим на монтаже 🙌
Питер Пенн тоже может быть создателем.
Инсайдерская информация. На самом деле крипровалюту придумали осознанные ИИ-агенты, чтобы подготовить почву для мирового господства.
Ну конечно, все тайное становится явным. А я то думал, что биткоин придумали для удобства покупок товаров в маркетплейсах)))
Нет! Это прилетали инопланетяне и сбили своими криптовалютными историями людей с пути праведного