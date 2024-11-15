Правительство России одобрило проект поправок о налогах при майнинге криптовалют

Цифровую валюту для налогообложения будут признавать имуществом.Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты и её купли-продажи, сообщил Минфин.«Для целей налогообложения» цифровую валюту власти будут считать имуществом. Доходы, полученные в результате майнинга, станут учитывать по мере получения криптовалюты в размере её рыночной стоимости. Доходы можно уменьшать на понесённые в связи с майнингом расходы.Операции с цифровой валютой НДС облагать не будут. Доходы же от операций станут учитывать в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами — предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты будет не более 15%, пояснили в министерстве.Госдума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют, а Владимир Путин подписал его летом 2024 года. Согласно закону, заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Майнеры будут обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, подозреваемых в отмывании денег.#новости #майнинг
Здесь нужно медленно вникать:
Цифровую. Валюту. Будут. Признавать. Имуществом. Для налогообложения.Ну да, всё правильно. Как иначе-то?
За то что растолковали:
Намайнил крипту, она сложилась в 3 раза, но налог ты обязан заплатить по цене на тот момент, когда намайнил.
Круто придумали.
Меня терзают смутные сомненья...