Правительство России одобрило проект поправок о налогах при майнинге криптовалют

Госдума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют, а Владимир Путин подписал его летом 2024 года. Согласно закону, заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.