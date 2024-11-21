Курс биткоина снова обновил рекорд — превысил отметку в $97 тысяч

Криптовалюта торгуется на максимумах после победы Дональда Трампа на выборах президента США.Около 06:30 мск 21 ноября 2024 года курс биткоина превысил отметку в $95 тысяч, следует из данных CoinMarketCup. К 08:30 мск курс вырос до $97,6 тысячи. На Binance биткоин стоит около $97,5 тысячи, на CoinDesk — $97,7 тысячи.Динамика курса биткоина не показывает признаков замедления, поскольку «Трамп-ралли» продолжается, отмечает CoinDesk. За последние две недели курс поднялся почти на 30% на фоне «прокриптовалютного» правительства США и нового раунда снижения ставок ФРС.Кроме того, в конце ноября 2024 года источники Financial Times рассказали, что Trump Media Дональда Трампа ведёт переговоры о покупке криптоплатформы Bakkt.Курс биткоина обновляет рекорды весь ноябрь 2024 года: инвесторы ожидают, что с возвращением Трампа на пост президента США регулирование местного крипторынка изменится в лучшую сторону, и предрекают отрасли «золотую эру».#новости #биткоин
Надо брать или рано ещё?
Поздно
самое время, через неделю новый рекорд, скриньте
Ща погоди, ещё немного подрастет и надо будет брать, я как раз могу тебе продать один
В своё время хотел майнить биткойны ещё аж в 2010 году, но тогда стоял вопрос , окупит ли электрозатраты производства самих битков , мол в месяц больше уйдёт на электроэнергию , чем на сами битки..... Помню новости от маайнеров , мол прекратите майнить на GPU , так нельзя... Госпади , ну за что нам дал эти страдания об упущенном.... Нет ни рая ни ада на небе , и рай и ад он здесь и сейчас , он один на земле....
Начни майнить а то так и будешь всю жизнь страдать, но прежде чем начать найди халявное электричество
Через 25 лет, курс биткоина будет 1 миллиард долларов.
Теперь живи с этой информацией :)