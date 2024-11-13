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Полина Лааксо
Крипто

Курс биткоина обновил очередной рекорд — он превысил отметку в $91 тысячу

Обновлено в 18:59 мск. На CoinMarketCup курс превысил $92 тысячи.

Обновлено в 20:00 мск. Курс биткоина превышал $93 тысячи, но затем опустился и торгуется около $92,5 тысячи.

  • На 18:00 мск составляет $91,4 тысячи за монету. За неделю цена на биткоин в абсолютном выражении выросла более чем на $11 тысяч, «превысив верхний статистический диапазон в пять раз», что указывает на «беспрецедентную "бычью" силу», писало Forklog со ссылкой на аналитику Glassnode.
  • Инвесторы ожидают, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США регулирование местного крипторынка изменится в лучшую сторону, и предрекают отрасли «золотую эру».
  • Позиция «криптокандидата» Трампа в отношении криптовалют противоположна «репрессивным» взглядам администрации Джо Байдена. По мнению Трампа, США должны стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
Данные Coinmarketcap за сутки 
Данные Coinmarketcap за сутки 

#новости #биткоин

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111 комментарий
Решбанк

Надо было покупать )))

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Бинарный Ёж

Подожду сотки, тогда можно будет закупиться на всю котлету.

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Укладчик стекловаты

В долгосрочной перспективе и сейчас можно.

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Poo Teen

покупают лохи.
нормальные люди зарабатывают. Как я например )

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Правдаруб блатной

Глобалисты знали)

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ЯжПрограммист

и вернуть 2007-ой

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Alex Melnikoff

Надо шортить

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