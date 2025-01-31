Платформа для торговли мемкоинами Pump.fun получила коллективный иск из-за обогащения на сделках с «незарегистрированными ценными бумагами»

И создания ажиотажа вокруг волатильных мемкоинов.Истцы утверждают, что компания-оператор Baton Corporation получила $500 млн в виде комиссий за транзакции с токенами, которые регуляторы могут признать ценными бумагами, пишет Decrypt.По данным Coindesk, основателей также обвиняют в том, что они «предоставляют автоматизированные инструменты, которые позволяют любому запускать и продавать ничего не стоящие токены за считанные минуты». По этой причине их можно считать соиздателями монет.Другая претензия к платформе — умышленное создание ажиотажа вокруг «крайне волатильных» мемкоинов. Из-за этого инвесторы несут «существенные убытки». Компания должна отреагировать на обвинения до 20 февраля 2025 года.Источник фото: DecryptЗапущенная в 2024 году Pump.fun — это платформа для запуска токенов и торговли ими. Блокчейн — Solana. По данным Dune Analytics, в 2025 году сервис выручает в среднем по $3-4 млн в день, но иногда доходит до $9-15 млн.Текущий иск — не первая претензия к сервису. Похожие иски уже были, а в 2024 году ему пришлось отключить прямые трансляции, так как пользователи рекламировали в эфире токены, используя потенциально опасный контент.Полина ЛааксоКрипто15.07.2021Создатель Dogecoin: «Криптовалюты взяли худшее от капитализма — коррупцию, мошенничество, неравенство» Джексон Палмер с 2015 года воздерживался от обсуждения криптовалют, а теперь раскритиковал их и объяснил, почему больше не вернётся к ним.#новости #мемкоины
Как же удивительно, скажите же. Платформа, позволяющая запускать и продавать ничего не стоящие токены, теперь оказывается под следствием( Кто бы мог подумать, что такая схема может привести к неприятностям.
ничего не стоящие токеныЭто можно предъявить практически всей крипте и криптобиржам.
Батон Корпорейшн и Памп Фан. Кто эти серьезные инвесторы, которые не задумываются о вероятном риске?)
Быть не может! Да как же это?! Снова скам оказался скамом?! 😂
Мемкоины не скажи, это как карточки с покемонами - трофейная памятная штука. Ну и Трампу несколько ярдов всегда задонатить можно ))
Тут похоже еще и предстоит доказать что это скам.
Там даже фан в домене, неужели кто-то на полном серьёзе инвестировал