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Полина Лааксо
Крипто

Платформа для торговли мемкоинами Pump.fun получила коллективный иск из-за обогащения на сделках с «незарегистрированными ценными бумагами»

И создания ажиотажа вокруг волатильных мемкоинов.

  • Истцы утверждают, что компания-оператор Baton Corporation получила $500 млн в виде комиссий за транзакции с токенами, которые регуляторы могут признать ценными бумагами, пишет Decrypt.
  • По данным Coindesk, основателей также обвиняют в том, что они «предоставляют автоматизированные инструменты, которые позволяют любому запускать и продавать ничего не стоящие токены за считанные минуты». По этой причине их можно считать соиздателями монет.
  • Другая претензия к платформе — умышленное создание ажиотажа вокруг «крайне волатильных» мемкоинов. Из-за этого инвесторы несут «существенные убытки». Компания должна отреагировать на обвинения до 20 февраля 2025 года.
Источник фото: Decrypt
Источник фото: Decrypt
  • Запущенная в 2024 году Pump.fun — это платформа для запуска токенов и торговли ими. Блокчейн — Solana. По данным Dune Analytics, в 2025 году сервис выручает в среднем по $3-4 млн в день, но иногда доходит до $9-15 млн.
  • Текущий иск — не первая претензия к сервису. Похожие иски уже были, а в 2024 году ему пришлось отключить прямые трансляции, так как пользователи рекламировали в эфире токены, используя потенциально опасный контент.
Полина Лааксо
Крипто
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#новости #мемкоины

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15 комментариев
Михаил Викулов

Как же удивительно, скажите же. Платформа, позволяющая запускать и продавать ничего не стоящие токены, теперь оказывается под следствием( Кто бы мог подумать, что такая схема может привести к неприятностям.

4
2
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Иванов Иван

ничего не стоящие токеныЭто можно предъявить практически всей крипте и криптобиржам.

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Artur Kuramshin

Батон Корпорейшн и Памп Фан. Кто эти серьезные инвесторы, которые не задумываются о вероятном риске?)

4
1
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Вадим Д.

Быть не может! Да как же это?! Снова скам оказался скамом?! 😂

2
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Artur Kuramshin

Мемкоины не скажи, это как карточки с покемонами - трофейная памятная штука. Ну и Трампу несколько ярдов всегда задонатить можно ))

3
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Sergei Soloviev

Тут похоже еще и предстоит доказать что это скам.

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Инло Макс

Там даже фан в домене, неужели кто-то на полном серьёзе инвестировал

2
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