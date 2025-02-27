Главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали в США

26-летнего россиянина задержали осенью 2024 года в Португалии в ходе масштабной операции американских спецслужб против мошенничества на крипторынке. Об экстрадиции Алексея Андрюнина сообщил Минюст США. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с целью манипулирования рынком криптовалют и заключили под стражу. Слушания по его делу состоятся позже.Андрюнин — глава криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit, которую обвиняют в проведении фиктивных сделок с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торгов и манипулирования ценами. В одном из интервью он, в частности, заявлял о связи с «кликером» Hamster Kombat.Вместе с ним по делу проходят директор Gotbit по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба граждане России. Об их аресте не сообщалось.Алексей Андрюнин, скриншот из видео на YouTube-канале CoindeskВ октябре 2024 года американский Минюст рассказал о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке, в ходе которой обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям», в том чилсе Gotbit. ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах.Для расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустило токен от её имени, чтобы заключить договоры с подозреваемыми в мошенничестве фирмами и доказать накрутку объёмов торгов.#новости #gotbit