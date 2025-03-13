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Полина Лааксо
Крипто

Депутат Горелкин рассказал, что Dogecoin занимает третье по популярности место у российских майнеров

На втором месте Litecoin, а на первом — биткоин.

  • Доля BTC — 49,4%. LTC — 11,1%. DOGE — 8,4%, сообщил зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин со ссылкой на заседание комиссии по блокчейн-технологиям при Региональном общественном центре интернет-технологий.
  • Летом 2024 года Владимир Путин подписал закон о легализации криптомайнинга в России. Заниматься им могут ИП и юрлица из специального реестра. У физлиц есть возможность добывать цифровые активы без включения в список, но только если они не превышают лимит энергопотребления в 6000 кВт⋅ч в месяц.
  • В реестр операторов майнинговой инфраструктуры уже добавили 98 компаний. В реестре майнеров 563 лица. Последние в апреле 2025 года должны будут подавать первую налоговую отчётность.
  • Горелкин отмечает, что «темпы роста входа» в реестры растут, но всё равно «стоит подумать о методах стимулирования на уровне Кодекса об административных нарушениях». Приводить примеры возможных ужесточений для тех, кто эти перечни игнорирует, он не стал.
Скриншот: РБК
Скриншот: РБК
  • В декабре 2024 года кабмин утвердил список регионов, где будут запрещать майнинг криптовалют. Запрет в них уже действует — с 1 января по 15 марта 2025 года. Потом практику будут запрещать в периоды с 15 ноября по 15 марта — ежегодно до 2031 года.
  • Запрет, помимо прочего, распространяется на часть территории Иркутской области. В начале февраля 2025-го там уже закрыли майнинг-ферму на 150 домов: на четырех участках жительница поставила контейнеры и бытовки с устройствами ASIC, протянув кабели для их питания к трансформатору.
  • В марте местная прокуратура сказала, что ферму на 96 устройств оборудовали в бывшем интернате. Суд постановил разобрать установки и прекратить нецелевое использование участка.

#новости #майнинг

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