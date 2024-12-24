Кабмин утвердил список регионов, где с января 2025 года запретят майнинг цифровых валют

Запрет будет действовать до 15 марта 2031 года.В нём — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, пишет ТАСС со ссылкой на постановление.Помимо этого, майнинг будет временно запрещён на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — «в пики энергопотребления». В 2025 году это период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.Перечень могут изменить, если того потребует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.Источник фото: «Интерфакс»Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, если только они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.Таня БоброваКрипто26 ноябГосдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют От редакцииДобавлено 29 ноября 2024 года. Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.Цифровую валюту для этого признают имуществом.#новости #майнинг
Так легализовали, что запретили.
легализовали чего? майнинг был под запретом до легализации это как?