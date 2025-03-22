Правительство разрешило добывать криптовалюту в регионах, где введён запрет на майнинг — но генерировать электричество надо самим

Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, если только они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.