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Евгения Евсеева
Крипто

Правительство разрешило добывать криптовалюту в регионах, где введён запрет на майнинг — но генерировать электричество надо самим

Майнинг запрещён в 13 регионах России.

  • Ограничения действуют в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, майнинг временно запрещён на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — «в пики энергопотребления».
  • Как говорится в постановлении, для майнинга в регионах с запретом на него должна использоваться электроэнергия, сгенерированная не в Единой энергетической системе России. Также понадобится подтверждение от регулятора об отсутствии подключения к ней.
  • Какие это должны быть источники электроэнергии — не указано.
Источник: Thegeekpub
Источник: Thegeekpub

  • Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, если только они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.

Полина Лааксо
Крипто
Депутат Горелкин рассказал, что Dogecoin занимает третье по популярности место у российских майнеров

На втором месте Litecoin, а на первом — биткоин.

Скриншот: РБК

#новости #майнинг

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