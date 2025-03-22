Правительство разрешило добывать криптовалюту в регионах, где введён запрет на майнинг — но генерировать электричество надо самим

Майнинг запрещён в 13 регионах России.Ограничения действуют в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, майнинг временно запрещён на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — «в пики энергопотребления».Как говорится в постановлении, для майнинга в регионах с запретом на него должна использоваться электроэнергия, сгенерированная не в Единой энергетической системе России. Также понадобится подтверждение от регулятора об отсутствии подключения к ней.Какие это должны быть источники электроэнергии — не указано.Источник: ThegeekpubВладимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, если только они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.Полина ЛааксоКрипто13 марДепутат Горелкин рассказал, что Dogecoin занимает третье по популярности место у российских майнеров На втором месте Litecoin, а на первом — биткоин.#новости #майнинг