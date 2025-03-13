Семья Трампа ведёт переговоры о покупке доли в американском подразделении Binance — WSJ

Криптобиржа надеется возобновить полноценную работу в США. Дополнено в 17:56 мск. Чанпэн Чжао заявил, что издание «исказило факты»: «Я ни с кем не общался о сделке с Binance.US». Binance обратилась к представителям президента США Дональда Трампа в период выборов — в конце 2024 года, передаёт WSJ со ссылкой на источники. По их сведениям, в переговорах участвует и Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа, однако в администрации президента это отрицают.Цель потенциальной продажи доли в Binance.US — избавиться от юридических претензий в стране. Когда Трамп выиграл выборы, Binance организовала рабочую группу под руководством главы основной структуры Binance Ричарда Тенга, чтобы изучить опции.Она знала, что «возвращению на американский рынок» мешает судимость основателя и крупнейшего акционера Binance Чанпэна Чжао. В апреле 2024 года его приговорили к четырём месяцам тюрьмы за нарушение антиотмывочных законов США (в том же обвиняли и биржу). К октябрю Чжао вышел на свободу и теперь якобы просит правительство о снятии судимости.В какой форме могут провести сделку — неизвестно. По словам источников, долю могут оформить как напрямую на Трампов, так и на криптопроект World Liberty Financial, который поддерживают президент и его сыновья.WSJ указывает на возможный конфликт интересов. Во-первых, речь о нарушителях местного закона в лице Чжао и платформы. Во-вторых, президент одновременно регулирует крипторынок и выступает заинтересованным в послаблениях лицом, поскольку владеет криптоактивами.Одна из бизнес-структур Трампа The Trump Organization и головной офис Binance не ответили на запрос WSJ. Binance.US отказалась от комментариев.Источник фото: ElleОтдельную американскую структуру Binance.US сформировали на фоне претензий со стороны регуляторов, чтобы соблюдать закон США при обслуживании местных клиентов. На деле же это была, скорее, «обманка», потому что основная структура продолжала регистрировать трейдеров из США, пишет WSJ.Полина ЛааксоКрипто22 янвСооснователь Ethereum: семья Трампа запустит «крупный бизнес» на Ethereum По данным Джо Любина, проектов может быть «несколько».#новости #binance