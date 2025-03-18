В США подали коллективный иск к создателям мемкоина $Libra

Их обвиняют в манипулировании ценой токена и использовании президента Аргентины Хавьера Милея для продвижения криптовалюты. Интересы истцов представляет юридическая фирма Burwick Law. Ответчиками выступают компании Kelsier Ventures, KIP Protocol и криптобиржа Meteora, которые участвовали в запуске мемкоина.В иске говорится, что создатели $Libra манипулировали стоимостью токена, в том числе используя влияние президента Аргентины Хавьера Милейя. Он 14 февраля 2025 года прорекламировал криптовалюту у себя в X.После этого капитализация монеты за несколько часов достигла $4,56 млрд, а затем рухнула на 95%. Политик удалил публикацию и признался, что «не был в курсе подробностей проекта».По данным истцов, на момент запуска $Libra 85% токенов были заблокированы на кошельках инсайдеров. Это позволило ответчикам напрямую управлять курсом криптовалюты и в течение короткого времени заработать около $107 млн.Аналитическая компания Nansen подсчитала, что 86% покупателей Libra зафиксировали совокупные убытки в $251 млн. При этом прибыль получила небольшая группа трейдеров, которая заработала около $180 млн. #новости #libra