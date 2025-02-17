Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал в X монету $Libra — за несколько часов её капитализация достигла $4,56 млрд, а затем обвалилась на 95%

После этого политик удалил публикацию и признался, что «не был в курсе подробностей проекта», а оппозиция обвинила его в мошенничестве.Хавьер Милей 14 февраля 2025 года опубликовал в своём аккаунте в соцсети X сообщение с адресом криптовалюты $Libra в сети Solana и текстом: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата Coindesk).После этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд. На пике 15 февраля её цена достигала $0,002 за штуку, следует из данных Crypto.com. Однако вскоре токен рухнул на 95%, до $85 млн капитализации.Аналитический сервис Lookonchain, который проанализировал транзакции $Libra, сообщил, что обвал спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта.Реклама токена успела провисеть в аккаунте Милея несколько часов. Некоторые предполагали, что профиль президента Аргентины взломали мошенники.Однако вскоре Милей заявил, что сделал публикацию сам. По его словам, он не связан с создателями $Libra и не знал подробностей проекта, а после того, как узнал, решил не продвигать его. Президент также поручил управлению по борьбе с коррупцией расследовать его действия на предмет злоупотреблений.Представители нескольких оппозиционных партий в парламенте Аргентины обвинили президента в мошенничестве и заявили, что он дискредитировал себя. Как отмечают СМИ, скандал может привести в том числе к импичменту Милея.Хавьер Милей, фото Reuters В январе 2025 года — за два дня до вступления в должность президента США — собственный мемкоин запустил Дональд Трамп. Его рекордная цена составила $75,32. Спустя сутки он подешевел на 30%, а на момент написания заметки стоит $17,59.Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте. В том числе с этой целью мошенники создают поддельные сайты про токены Трампа — чтобы украсть seed-фразы от криптокошельков.В начале февраля Reuters выяснило, что стоящие за мемкоином Трампа компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю токеном. По данным, Chainalysis за 19 дней торгов 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» на монете более $2 млрд.Полина ЛааксоКрипто20 янв«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.#новости #libra #аргентина
а затем обвалилась на 95%Подходит к любому скам-коину 👍🏻
подоходит первый ко второму, а тут третий вылезает неожиданнно и говорит..
Крипта - бизнес президентов
думаю стоит настроить мониторинг лент политиков и сразу вваливатья в очередную мемную монету, когда её прорекламирует Макрон или AfD
Тактика, проверенная временем.
Я знал, что политики мошенники, но чтобы на столько!!!