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Артур Томилко
Крипто

Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал в X монету $Libra — за несколько часов её капитализация достигла $4,56 млрд, а затем обвалилась на 95%

После этого политик удалил публикацию и признался, что «не был в курсе подробностей проекта», а оппозиция обвинила его в мошенничестве.

  • Хавьер Милей 14 февраля 2025 года опубликовал в своём аккаунте в соцсети X сообщение с адресом криптовалюты $Libra в сети Solana и текстом: «Это частный проект, направленный на стимулирование роста экономики Аргентины» (цитата Coindesk).
  • После этого рыночная капитализация монеты выросла до $4,5 млрд. На пике 15 февраля её цена достигала $0,002 за штуку, следует из данных Crypto.com. Однако вскоре токен рухнул на 95%, до $85 млн капитализации.
  • Аналитический сервис Lookonchain, который проанализировал транзакции $Libra, сообщил, что обвал спровоцировал вывод $107 млн в USDC на восемь кошельков, связанных с командой проекта.
  • Реклама токена успела провисеть в аккаунте Милея несколько часов. Некоторые предполагали, что профиль президента Аргентины взломали мошенники.
  • Однако вскоре Милей заявил, что сделал публикацию сам. По его словам, он не связан с создателями $Libra и не знал подробностей проекта, а после того, как узнал, решил не продвигать его. Президент также поручил управлению по борьбе с коррупцией расследовать его действия на предмет злоупотреблений.
  • Представители нескольких оппозиционных партий в парламенте Аргентины обвинили президента в мошенничестве и заявили, что он дискредитировал себя. Как отмечают СМИ, скандал может привести в том числе к импичменту Милея.
Хавьер Милей, фото Reuters 
Хавьер Милей, фото Reuters 
  • В январе 2025 года — за два дня до вступления в должность президента США — собственный мемкоин запустил Дональд Трамп. Его рекордная цена составила $75,32. Спустя сутки он подешевел на 30%, а на момент написания заметки стоит $17,59.
  • Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте. В том числе с этой целью мошенники создают поддельные сайты про токены Трампа — чтобы украсть seed-фразы от криптокошельков.
  • В начале февраля Reuters выяснило, что стоящие за мемкоином Трампа компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю токеном. По данным, Chainalysis за 19 дней торгов 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» на монете более $2 млрд.
Полина Лааксо
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Мелания Трамп и Дональд Трамп. Источник фото: WWD

#новости #libra #аргентина

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7 комментариев
Вадим Д.

а затем обвалилась на 95%Подходит к любому скам-коину 👍🏻

4
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Александр

подоходит первый ко второму, а тут третий вылезает неожиданнно и говорит..

1
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Драйден

Крипта - бизнес президентов

1
1
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Хозяин

думаю стоит настроить мониторинг лент политиков и сразу вваливатья в очередную мемную монету, когда её прорекламирует Макрон или AfD

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Ivan Mart

Тактика, проверенная временем.

1
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Геннадий Карпенко

Я знал, что политики мошенники, но чтобы на столько!!!

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