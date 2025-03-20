Глава криптокомпании Gotbit Алексей Андрюнин признался в мошенничестве и заключил сделку с Минюстом США

У него конфискуют криптоактивы почти на $23 млн.В сделку со следствием входит конфискация стейблкоинов USDT на сумму около $18,7 млн и стейблкоинов USDC на $4,2 млн. Кроме того, ему придётся оплатить штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой долг перед США.Андрюнин — глава криптовалютной компании Gotbit, которую обвиняют в проведении фиктивных сделок с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торгов и манипулирования ценами.Его задержали в октябре 2024 года: тогда Минюст США рассказал о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке, в ходе которой обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям», в том числе Gotbit. ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах.В феврале 2025-го Андрюнина экстрадировали в США. Ему грозило до пяти лет лишения свободы по одному пункту обвинения и ещё до 20 лет — по двум другим пунктам. Теперь же прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и трёх лет условно соответственно, пишет РБК.Источник: личные фотографии Алексея Андрюнина#новости #gotbit