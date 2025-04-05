«ВКонтакте» закрыла сервис VK NFT — с витринами токенов и NFT-аватарами

Он проработал чуть больше двух лет.Команда VK NFT Hub предупредила, что перевести NFT-токены из внутреннего кошелька в сторонний можно до 15 апреля 2025 года. Если этого не сделать, токены будут неактивны.После этой же даты в соцсети перестанут отображаться неоновые шестиугольные NFT-аватары.В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали vc.ru, что VK NFT «был пилотным экспериментом в web3-направлении». Теперь фокус компании — «на развитии контентной платформы и инструментов для авторов».Источник: «ВКонтакте»«ВКонтакте» представила VK NFT в декабре 2022 года. В декабре 2023 года компания отчиталась, что аудитория сервиса выросла до 5 млн, количество привязанных криптокошельков составило 500 тысяч, а общее число токенов на балансах превысило 1 млн.В том же 2023-м «ВКонтакте» выпустила свою NFT-коллекцию CryptoSpotty. 8000 токенов раскупили менее чем за час. Самый дорогой приобрели за 201 тысячу рублей.Тогдашний технический директор соцсети Александр Тоболь говорил о работе над NFT-маркетплейсом, но его запуск не случился. Тоболь ушёл из компании в 2023 году. Теперь, судя по его последней публикации в запрещённой соцсети Facebook*, помогает развивать кошелёк в Telegram.Источник: «ВКонтакте»#новости #вконтакте #nft