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Полина Лааксо
Крипто

«ВКонтакте» закрыла сервис VK NFT — с витринами токенов и NFT-аватарами

Он проработал чуть больше двух лет.

  • Команда VK NFT Hub предупредила, что перевести NFT-токены из внутреннего кошелька в сторонний можно до 15 апреля 2025 года. Если этого не сделать, токены будут неактивны.
  • После этой же даты в соцсети перестанут отображаться неоновые шестиугольные NFT-аватары.
  • В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали vc.ru, что VK NFT «был пилотным экспериментом в web3-направлении». Теперь фокус компании — «на развитии контентной платформы и инструментов для авторов».
Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»
  • «ВКонтакте» представила VK NFT в декабре 2022 года. В декабре 2023 года компания отчиталась, что аудитория сервиса выросла до 5 млн, количество привязанных криптокошельков составило 500 тысяч, а общее число токенов на балансах превысило 1 млн.
  • В том же 2023-м «ВКонтакте» выпустила свою NFT-коллекцию CryptoSpotty. 8000 токенов раскупили менее чем за час. Самый дорогой приобрели за 201 тысячу рублей.
  • Тогдашний технический директор соцсети Александр Тоболь говорил о работе над NFT-маркетплейсом, но его запуск не случился. Тоболь ушёл из компании в 2023 году. Теперь, судя по его последней публикации в запрещённой соцсети Facebook*, помогает развивать кошелёк в Telegram.
Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»

#новости #вконтакте #nft

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