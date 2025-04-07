«Коммерсантъ» узнал о деталях экспериментального режима для криптовалют — его участниками станут банки, криптобиржи и поставщики ликвидности

Торговля криптоактивами будет проходить на уполномоченных платформах.В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) для работы с криптовалютами задействуют три группы участников: банки, торговые площадки (криптобиржи) и поставщиков ликвидности, узнал «Коммерсантъ».Банк России согласовывает с правительством предложения по регулированию ЭПР. Участвовать в сделках смогут только «особо квалифицированные» инвесторы — физлица с инвестициями от 100 млн рублей или доходом от 50 млн рублей в год, а также банки, брокеры, НПФ со статусом квалинвестора.Торговля криптовалютами будет проходить на уполномоченных платформах. Поставщики ликвидности станут продавать активы банкам через такие площадки. Банки, в свою очередь, выступят обязательными участниками режима, отмечают собеседники издания.Однако использование криптовалют в рамках ВЭД уже осуществляется вне ЭПР — через иностранные платформы в Беларуси и Кыргызстане. Расчёты, как правило, ведутся в стейблкоине USDT. По словам представителей отрасли, такие схемы сейчас работают исключительно через зарубежные юрисдикции.Участники рынка указывают на высокие риски нового режима. Среди них — возможность попадания под санкции и проблемы с кибербезопасностью. Эксперты также опасаются чрезмерного регулирования, которое может отпугнуть бизнес от участия в проекте.Тем не менее, в случае успеха ЭПР поможет снизить риски для компаний и развить инфраструктуру — от обменников и кошельков до блокчейн-сервисов, резюмировали собеседники «Ъ».В марте 2025 года ЦБ направил на обсуждение в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил ввести экспериментальный правовой режим на три года.#новости