В Госдуму внесли законопроект о признании цифровой валюты имуществом «для целей уголовного кодекса»

И уголовно-процессуального. Задача законопроекта — снизить риски, связанные с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности, говорится в пояснительной записке. Она признана имуществом в федеральных законах, но в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве понятия нет. Это усложняет расследования.Документ, среди прочего, регламентирует действия следователя в случаях, когда цифровую валюту нужно изъять как вещественное доказательство. Для этого должен присутствовать «специалист», который определит подходящие меры.Меры будут зависеть «от ситуации и конкретного вида валюты». Могут изъять носитель с самой валютой или кодами доступа к ней. Другой вари��нт: перевести активы на адрес-идентификатор. Арестовывать валюту или нет, будет решать суд.Опрошенные СМИ юристы отмечали: если владелец валюты не готов содействовать, с получением ключей могут возникнуть сложности. А перевод на специальный адрес «эффективен в случае использования централизованных бирж и сервисов, которые соблюдают требования правоохранителей, но не в случае с кошельками, ключи от которых только у пользователя».Источник фото: «Криптовалюта Tech»#новости #законы