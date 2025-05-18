В Москве арестовали бывшего топ-менеджера Binance и сооснователя Blum Владимира Смеркиса

Суд постановил заключить под стражу бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-приложения Blum внутри Telegram в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч4.ст.159 УК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В карточке на сайте Замоскворецкого суда Москвы указано, что дело зарегистрировано 16 мая 2025 года, но информации о постановлении нет.

Вечером 17 мая Telegram-канал Blum сообщил, что Смеркис покинул пост директора по маркетингу, «больше не участвует в разработке проекта» и не выступает в статусе соучредителя.



Владимир Смеркис запустил Blum в июле 2024 года вместе с бывшим директором криптобиржи Binance в Восточной Европе Глебом Костаревым. Они оба ушли из Binance в сентябре 2023 года.

Blum — приложение для торговли криптовалютными активами с доступом к токенам как на централизованных, так и на децентрализованных биржах. Там также можно запускать мемкоины. На апрель 2025 года им пользовались более 92 млн человек.