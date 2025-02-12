Торговое мини-приложение Blum бывших топ-менеджеров Binance привлекло $5 млн от криптофондов

В рамках предпосевного и посевного раундов. Среди инвесторов: Gumi Cryptos Capital, Spartan, No Limit Holdings, YZi Labs (ранее — Binance Labs; вкладывалась и в 2024 году), Top.co, OKX Ventures, Bitscale Capital, Wintermute Ventures и неназванные бизнес-ангелы, сообщили vc.ru в Blum.Деньги направят на расширение торговых функций. Сервис также планирует добавить поддержку других блокчейнов, помимо TON, — чтобы стать «мультичейн-платформой». Эти возможности будут развивать в веб-версии. В Telegram-приложении же приоритетную поддержку продолжит получать TON.В Spartan Capital считают, что у Blum есть «все шансы» восполнить «отсутствие чёткой платформы DEX в экосистеме TON» (DEX — децентрализованная биржа).В фонде Gumi Cryptos Capital, который инвестировал в агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch Network, а также крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea, выделили превращение Blum из «кликера» в торговый сервис. Изначально в Telegram-приложении были автономный майнинг внутренней валюты и мини-игра, в которой её можно было выиграть.Источник: Crypto & CosanostraBlum запустили в июле 2024 года бывшие директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и глава её российской части Владимир Смеркис. Оба ушли из Binance в сентябре 2023 года.Это торговое приложение в Telegram с доступом к токенам как на централизованных, так и на децентрализованных биржах. Там же можно запустить свой мемкоин. На момент публикации у сервиса 15,1 млн ежемесячно активных пользователей. Число уникальных кошельков, по собственным данным Blum, — 2,2 млн.У сообщества в мессенджере 30,9 млн подписчиков. Это второй по численности канал в Telegram. Лидер — Hamster Kombat.#новости #blum #telegram
Blum что сам скам, что другие шиткойны скамовкие продвигает.
Не спорю, на этом можно зарабатывать, но в казино, ты сразу знаешь что тебя наебывают
я за $5 млн даже с дивана не встану
– Серёжа, проснись! В школу опоздаешь!
Так и запишем - практически ничего не дали.
Согласен, пять лямов для серьёзных криптанов – карманные деньги (без сарказма).
Если мне ещё раз скажут про какую-то "платформу", которая теперь поддерживает "еще один блокчейн", я, наверное, начну считать, сколько раз за день меня это вообще не удивляет
Правда, если честно, пока что впечатлений больше, чем реальных шагов. Когда с Telegram-игрушек перейдут на реальный торговый функционал, тогда и посмотрим. А пока…