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vc.ru
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Полина Лааксо
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Торговое мини-приложение Blum бывших топ-менеджеров Binance привлекло $5 млн от криптофондов

В рамках предпосевного и посевного раундов.

  • Среди инвесторов: Gumi Cryptos Capital, Spartan, No Limit Holdings, YZi Labs (ранее — Binance Labs; вкладывалась и в 2024 году), Top.co, OKX Ventures, Bitscale Capital, Wintermute Ventures и неназванные бизнес-ангелы, сообщили vc.ru в Blum.
  • Деньги направят на расширение торговых функций. Сервис также планирует добавить поддержку других блокчейнов, помимо TON, — чтобы стать «мультичейн-платформой». Эти возможности будут развивать в веб-версии. В Telegram-приложении же приоритетную поддержку продолжит получать TON.
  • В Spartan Capital считают, что у Blum есть «все шансы» восполнить «отсутствие чёткой платформы DEX в экосистеме TON» (DEX — децентрализованная биржа).
  • В фонде Gumi Cryptos Capital, который инвестировал в агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch Network, а также крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea, выделили превращение Blum из «кликера» в торговый сервис. Изначально в Telegram-приложении были автономный майнинг внутренней валюты и мини-игра, в которой её можно было выиграть.
Источник: Crypto &amp; Cosanostra
Источник: Crypto & Cosanostra
  • Blum запустили в июле 2024 года бывшие директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и глава её российской части Владимир Смеркис. Оба ушли из Binance в сентябре 2023 года.
  • Это торговое приложение в Telegram с доступом к токенам как на централизованных, так и на децентрализованных биржах. Там же можно запустить свой мемкоин. На момент публикации у сервиса 15,1 млн ежемесячно активных пользователей. Число уникальных кошельков, по собственным данным Blum, — 2,2 млн.
  • У сообщества в мессенджере 30,9 млн подписчиков. Это второй по численности канал в Telegram. Лидер — Hamster Kombat.

#новости #blum #telegram

2
9 комментариев
hakhagmon

Blum что сам скам, что другие шиткойны скамовкие продвигает.

Не спорю, на этом можно зарабатывать, но в казино, ты сразу знаешь что тебя наебывают

2
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Покушай булочек

я за $5 млн даже с дивана не встану

1
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Буквоед

– Серёжа, проснись! В школу опоздаешь!

1
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Эфир Биторган

Так и запишем - практически ничего не дали.

1
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Буквоед

Согласен, пять лямов для серьёзных криптанов – карманные деньги (без сарказма).

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Евгения Прохорова

Если мне ещё раз скажут про какую-то "платформу", которая теперь поддерживает "еще один блокчейн", я, наверное, начну считать, сколько раз за день меня это вообще не удивляет

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Максим Послов

Правда, если честно, пока что впечатлений больше, чем реальных шагов. Когда с Telegram-игрушек перейдут на реальный торговый функционал, тогда и посмотрим. А пока…

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