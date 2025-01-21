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Евгения Евсеева
Телеграм

Telegram сделает Toncoin единственной криптовалютой для оплаты внутренних сервисов и запретит интеграцию с любыми блокчейнами, кроме TON

Перейти на него нужно до 21 февраля 2025 года, а новые сервисы должны уже запускаться на TON.

  • Telegram заключил соглашение с The Open Network (TON), сообщила организация.
  • Согласно нему, TON станет эксклюзивным партнёром по блокчейн-инфраструктуре, на которой работают боты и мини-приложения внутри мессенджера. Это значит, что приложения, которые использовали другие блокчейны, должны будут перейти на TON.
  • TON Connect станет единственным протоколом для привязки мини-приложений к криптовалютным кошелькам. Все мини-приложения, которые работают с криптовалютами «в любой форме», должны внедрить этот протокол.
  • Toncoin же будет единственной криптовалютой для оплаты товаров и услуг внутри мессенджера — включая покупку «звёзд», оплату подписки Premium и закупку рекламы на Telegram Ads. Вывести вознаграждение за «звёзды» и доходы от рекламы можно будет тоже только через Toncoin.
  • Цифровые активы, включая эмодзи, стикеры и NFT-подарки, будут токенизировать на TON.
  • Соответствовать правилам нужно уже с 1 февраля 2025 года, крайний срок для перехода — 21 февраля. Все новые приложения и боты с 21 января должны выходить уже на TON.

#новости #telegram #ton #toncoin

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24 комментария
Слегка Придурковатый

Это наша корова - и мы её доим.

15
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new_comment

Пашка - гений переобувания.
https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/403157-durov-prizval-pokonchit-s-monopoliey-apple-v-rasprostranenii-programm

www.forbes.ru
Дуров призвал покончить с монополией Apple в распространении программ
4
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ckM43zp4aikuf!

База

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Big Lebovvski (Владислав)

Другим тоже хоцца.

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kazakov

В России запрещена предпринимательская деятельность за криптовалюту, соответственно этот мессенджер должен быть заблокирован в РФ.

11
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Васисуалий Лоханкин

Согласен, предлагаю забанить вообще все не ру гос сервисы!
Загнать всех силой в вк-мессенджер!
Вот тут и заживем!

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Umbrella Corporation

Удачи им его повторно заблокировать

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