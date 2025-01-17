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Полина Лааксо
Крипто

Блогер из Беларуси рассказал, как выдумал банк и «по приколу» создал для него токен, капитализация которого достигла $2,9 млн

К моменту публикации заметки.

Илья Nowkie
Илья Nowkie
  • В октябре 2024 года белорусский блогер Илья под ником Nowkie опубликовал ролик, в котором придумал банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк»). Нарисовал для него логотип и дизайн карт, создал сайт, представив друзей как сотрудников, сочинил фальшивые отзывы, оставил загадки для фанатов сериала «Гравити Фоллз» и отснял рекламу для своего видео.
  • Автор изначально не скрывал поддельность банка. В «подвале» сайта есть пометка, что сервис пародийный, ничего не продаёт и не пытается обмануть. Говорящие и формулировки на лендинге: «Ваши финансы никогда не будут в безопасности», «Доверяйте нам, и мы всё уладим... как-нибудь», «Неожиданные комиссии», «Исчезающие финансы, непредсказуемые списания — всё это часть нашего сервиса».
  • Карты называются «Финансовая ловушка» и «Пакости». На месте бизнес-партнёров — «компании, которые не доверяют» банку. В фальшивых отзывах — похвала за постоянный минус на картах и «пакости в договорах». А фамилии «сотрудников» — Подвохов, Капканов, Обманов, Вредникова и другие.
Стартовая страница «ФПИ Банка»
Стартовая страница «ФПИ Банка»
  • В течение месяца после публикации ролика сайт посетили 363 тысячи человек, а в TikTok стали расходиться пользовательские видео про «ФПИ Банк».
Примеры видео в TikTok
Примеры видео в TikTok
  • Вместе с подписчиками — «без какого-либо опыта» и «по приколу» — Nowkie решил запустить для банка криптотокен на блокчейне TON, через мини-приложение Blum в Telegram. Самого себя он при этом называл «криптолузером», а эту инициативу — «угаром» и «мемом».
  • Для запуска блогер вложил $1900, часть из них взяв в долг. Это 195 тысяч рублей по курсу ЦБ на 17 января 2025 года. В первый день торгов капитализация токена достигла $13,7 тысячи, объём торговли — $4700. Количество держателей превысило 60, а цена составила $0,0000157. На третий день «холдеров» было уже 82 человека, а капитализация достигла $15,9 тысячи.

Мне показался забавным тот факт, что выдуманный банк может быть на реальной бирже.

Илья Nowkie
Скриншот с трансляции, во время которой Nowkie регистрировал токен 
Скриншот с трансляции, во время которой Nowkie регистрировал токен 
  • 8 декабря Nowkie показал на YouTube, как «выставлял банк на биржу». Через 40 минут капитализация токена превысила $100 тысяч, а на счету у блогера было уже не $1900, а $61 тысяча — свыше 6 млн рублей.
  • Вскоре у «ФПИ Банка» появился маскот — собака. Токен попал в голосование за «самый трендовый мемкоин» в канале Blum Memepad на 5 млн подписчиков и в итоге занял первое место.
  • Nowkie рассказал, что ему также писал управляющий партнёр Russian Ventures Евгений Гордеев. Тот хотел «объяснить, что делать, чтобы активность давала эффективность»: «Пока вы идёте не в ту сторону. У вас токен на TON, а у него нет аудитории ни в X, ни в Reddit. Надо опылять другой рынок». Блогер пригласил Гордеева на стрим, чтобы обсудить идеи при подписчиках, но тот отказался.

Чем сильнее тебе хотят помочь, тем сильнее тебя хотят [надуть].

Илья Nowkie
Маскот «ФПИ Банка»
Маскот «ФПИ Банка»
  • На 20:34 мск 17 января 2025 года показатели такие: держатели — 5926; транзакции — 27 тысяч; объём торговли — $3,8 млн; цена — более $0,022; капитализация — $2,9 млн.
  • В новом ролике Nowkie сообщил, что его $1900 превратились в $262,2 тысячи — 26,8 млн рублей, которых хватит на «машину, квартиру, бизнес или 371 тысячу наггетсов». Но он знает, что, продав монеты, обрушит цену и тем самым «обманет всех».
  • Вместо этого он передаёт часть токенов, например, авторам фан-арта, называет свой счёт «балансом Шрёдингера» и не призывает никого вкладываться в монету. Сворачивать проект не планирует и обещает позже выступить с новостью.

Обычно ты можешь заработать, если планировал это заранее, а у меня получилось так, что это вышло случайно. <...> И раз так вышло, что «ФПИ Банк» разрастается во что-то нереально огромное, я буду вести этот прикол до самого верха. И не знаю, куда меня это приведёт.

Илья Nowkie

#новости #криптовалюта #мемкоины

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12 комментариев
Психолог Бондин

Виктор Цой сказал в своё время: "К популярности надо относиться не иначе как с приколом, потому как это штука случайная".
Смешная история, но совершенно не повторимая.

1
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Михаил Емельченков

Только Цой работал над этой самой популярностью дай Бог как. Она ему не на голову свалилась.

1
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Штуки из труб

Это все, что вам нужно знать про крипту)))

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

типа ее никто не выводит, потому что не хочет корешей наебать?)

2
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Полина Лааксо
Автор

надеемся, что все деньги, заработанные на токене, nowkie потратит на наггетсы для своей кошки

1
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Михаил Емельченков

Никуда не приведёт. Рухнет всё. Пусть обкешивается пока может. Почему-то я ни разу не улыбнулся даже, пока читал… горькая сатира на нашу жизнь.

1
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Zloy Sniper

Главное, чтобы «юмористу» не предъявили мошенничество.

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