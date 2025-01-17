Обычно ты можешь заработать, если планировал это заранее, а у меня получилось так, что это вышло случайно. <...> И раз так вышло, что «ФПИ Банк» разрастается во что-то нереально огромное, я буду вести этот прикол до самого верха. И не знаю, куда меня это приведёт.