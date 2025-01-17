Обычно ты можешь заработать, если планировал это заранее, а у меня получилось так, что это вышло случайно. <...> И раз так вышло, что «ФПИ Банк» разрастается во что-то нереально огромное, я буду вести этот прикол до самого верха. И не знаю, куда меня это приведёт.
Виктор Цой сказал в своё время: "К популярности надо относиться не иначе как с приколом, потому как это штука случайная".
Смешная история, но совершенно не повторимая.
Только Цой работал над этой самой популярностью дай Бог как. Она ему не на голову свалилась.
Это все, что вам нужно знать про крипту)))
типа ее никто не выводит, потому что не хочет корешей наебать?)
надеемся, что все деньги, заработанные на токене, nowkie потратит на наггетсы для своей кошки
Никуда не приведёт. Рухнет всё. Пусть обкешивается пока может. Почему-то я ни разу не улыбнулся даже, пока читал… горькая сатира на нашу жизнь.
Главное, чтобы «юмористу» не предъявили мошенничество.