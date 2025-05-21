SEC обвинила криптоплатформу Unicoin в мошенничестве на $100 млн

Компания обманула более 5000 инвесторов, говорится в обвинительных документах.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 20 мая 2025 года подала иск в суд на криптоплатформу Unicoin и её трёх топ-менеджеров — гендиректора Алекса (Александра) Конаныхина, члена совета директоров Сильвину Москини и экс-главу по инвестициям Алекса Домингеса.По данным SEC, компания распространяла ложные и вводящие в заблуждение заявления при размещении сертификатов прав на получение токенов Unicoin и обыкновенных акций компании. Эти действия позволили привлечь более $100 млн от более чем 5000 инвесторов.По словам замглавы отдела правоприменения SEC Марка Кейва, Конаныхин, Моските и Домингес обещали, что токены будут обеспечены реальными активами — в том числе международным портфелем ценной недвижимости. Однако, как утверждает комиссия, на деле стоимость этих активов составляла лишь малую часть от заявленной, а большая часть продаж сертификатов оказалась фиктивной.Также комиссия обвиняет Unicoin в искажении информации о финансовом состоянии: компания заявляла о стабильности, тогда как фактически располагала средствами менее чем на год работы, а в ряде случаев — «не более чем на четыре месяца».По данным регулятора, криптоплатформа утверждала, что продала сертификатов более чем на $3 млрд, но на деле — всего на $110 млн. Кроме того, токены и сертификаты продвигали как зарегистрированные SEC, что не соответствовало действительности.Комиссия требует запретить фигурантам занимать руководящие посты, взыскать с них незаконную прибыль с процентами и обязать выплатить штраф.В декабре 2024 года Unicoin получила «уведомление Уэллса» по поводу раздачи токенов. Её пригласили на переговоры по урегулированию, который должны были пройти 18 апреля 2025 года. Конаныхин заявил, что что его платформа отклонила встречу и будет оспаривать дело в суде.Компанию Unicoin зарегистрировали в Нью-Йорке в 2015 году. Криптовалюту Unicoin представили в 2022 году.Алекс (Александр) Конаныхин — бывший президент и основатель Всероссийского биржевого банка. С 1992 года проживает за границей. В России его обвиняли в хищении $8,1 млн из своего же кредитного учреждения, дело прекратили спустя десять лет в связи с истечением срока давности.#новости #unicoin