Северная Корея тестировала сделки с NFT, чтобы анонимно получать иностранную валюту и обходить санкции — СМИ

Эксперимент признали неудачным, рассказал редакции DailyNK конфиденциальный источник.Под прикрытием туристической компании в Пекине и строительной фирмы в провинции Хунань северокорейцы проводили эксперименты с NFT с января по май 2025 года. Рабочая группа создавала уникальные токены и пыталась продать их на маркетплейсах Юго-Восточной Азии, где не так строго относятся к проверке пользователей.В NFT она «вложила» «уникальные» фото горного курорта Кымгансан, изображения древней керамики Корё, а также карты северокорейских рудников, которые составляли для внутреннего пользования. Как отмечает NFT News Today, ставка была сделана на «редкость» контента — чтобы привлечь «коллекционеров» со всего мира.Так КНДР пыталась «нащупать» новые источники дохода в иностранной валюте, сообщил анонимный источник. «Сами NFT их не интересовали. Скорее искали способы незаметно переводить активы», — рассказал он.Чтобы скрыть следы, специалисты использовали сразу несколько способов — криптокошельки со множеством владельцев, транзакции между разными блокчейнами, «миксеры» и другие сервисы. Кроме этого, они регистрировались как компании из «третьих стран мира».В итоге рабочая группа пришла к выводу, что технически NFT подходит для получения иностранной валюты, но минусов при этом больше: запрет на торговлю криптовалютой в Китае, экономическая нестабильность NFT-маркетплейсов и отсутствие прибыли. По данным источников СМИ, 19 мая 2025 года участники эксперимента сдали последний отчёт, и проект свернули.В последние годы NFT-рынок переживает просадку. Если на пике в августе 2021 года недельный объём торгов составлял $3,24 млрд, то на 29 мая 2025 года — $59,88 млн. Из-за убыточности закрылись также NFT-маркетплейсы Bybit, Kraken и других компаний.#новости