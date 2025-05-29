В Казахстане создадут пилотную зону CryptoCity для оплаты товаров и услуг криптовалютой

Сроки запуска проекта пока неизвестны. О планах рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Forbes.kz.В частности, он заявил о «продолжении цифровой трансформации в стране», которая предполагает развитие цифровых технологий, ИИ, «чистой» энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью.Для этого в стране среди прочего планируют запустить пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать «для покупки товаров, услуг и для других целей», заявил Токаев. Деталей проекта он не раскрыл.В мае 2025 года Нацбанк Казахстана объявил о разработке законопроекта, который разрешит работу криптообменников в стране. Список доступных к покупке активов будет определять регулятор.#новости #казахстан