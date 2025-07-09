Авиакомпания Emirates предварительно договорилась с Crypto.com о продаже билетов за криптовалюту

Соглашение должно вступить в силу в 2026 году.Источник: XEmirates подписала меморандум о сотрудничестве с криптобиржей Crypto.com и компанией Dubai Duty Free для внедрения «цифровых платёжных средств для путешественников». Об этом сообщил глава авиакомпании шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.Он также отметил, что путешественники смогут пользоваться криптовалютой на каждом этапе — «от бронирования до розничных покупок», но не раскрыл подробностей.По словам представителя Emirates, соглашение вступит в силу в 2026 году и будет направлено на более «молодых и технологически подкованных» клиентов, которые предпочитают цифровые платёжные средства.В мае 2025-го ещё одна авиакомпания из ОАЭ, Air Arabia, начала принимать в качестве оплаты стейблкойн AE Coin, привязанный к дирхаму.#новости #оаэ