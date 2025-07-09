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Данила Бычков
Крипто

Авиакомпания Emirates предварительно договорилась с Crypto.com о продаже билетов за криптовалюту

Соглашение должно вступить в силу в 2026 году.

Источник: X
Источник: X
  • Emirates подписала меморандум о сотрудничестве с криптобиржей Crypto.com и компанией Dubai Duty Free для внедрения «цифровых платёжных средств для путешественников». Об этом сообщил глава авиакомпании шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.
  • Он также отметил, что путешественники смогут пользоваться криптовалютой на каждом этапе — «от бронирования до розничных покупок», но не раскрыл подробностей.
  • По словам представителя Emirates, соглашение вступит в силу в 2026 году и будет направлено на более «молодых и технологически подкованных» клиентов, которые предпочитают цифровые платёжные средства.
  • В мае 2025-го ещё одна авиакомпания из ОАЭ, Air Arabia, начала принимать в качестве оплаты стейблкойн AE Coin, привязанный к дирхаму.

#новости #оаэ

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