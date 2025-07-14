Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $121 тысячу

Предыдущий рекорд он установил в начале июля 2025 года. Скриншот vc.ruНа 7:49 мск курс биткоина составляет $121,32 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Стоимость криптовалюты начала расти в ночь на 14 июля 2025 года — за сутки она увеличилась на 2,84%.Другие популярные криптовалюты также растут. Курс Ethereum — $3052 (+3,16%), XRP — $2,93 (+5,6%), BNB — $699 (+1,7%), Solana —$167,69 (+3,42%).Биткоин продолжает расти на фоне укрепляющегося рыночного настроения. Предыдущий ценовой максимум он установил в 11 июля 2025 года. Тогда курс криптовалюты на пике превышал $118 тысяч. «Ведомости» среди причин называли устойчивый приток денег в криптовалютные биржевые фонды (ETF) и «значительный» спрос на биткоин со стороны крупных институциональных игроков.Также на рост криптовалюты влияют слухи о возможной отставке главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Эксперты предполагают, что она может привести к «обрушению» рынка, но одновременно с этим даст возможности для роста биткоина.#новости #биткоин