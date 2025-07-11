Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $118 тысяч

Предыдущий рекорд держался с конца мая 2025 года.Скриншот vc.ruНа 8:48 мск курс биткоина составляет $118,3 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Стоимость криптовалюты начала расти в ночь на 11 июля 2025 года — в суточном выражении она увеличилась на 6,5%.Другие популярные криптовалюты также растут. Курс Ethereum — $3013 (+8,42%), XRP — 2,59 (+6,85%), BNB — $694 (+3,1%), Solana —$165,6 (+5,3%). Капитализация всего крипторынка увеличилась на 6%, до $3,67 трлн.В числе факторов роста опрошенные «Ведомостями» аналитики называют устойчивый приток денег в криптовалютные биржевые фонды (ETF) и «значительный» спрос на биткоин со стороны крупных институциональных игроков на фоне тарифной неопределённости.Кроме того, рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Спрос на биткоин также растёт со стороны крупных публичных компаний, говорят эксперты. Предыдущий ценовой максимум биткойн установил в конце мая 2025 года. Тогда курс криптовалюты на пике превышал $111 тысяч.#новости #биткоин