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Полина Лааксо
Крипто

Биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $109,4 тысячи

На 18:54 мск торгуется на уровне $109,1 тысячи.

  • Среди факторов, которые положительно влияют на стоимость биткоина, упоминают «деэскалацию» торговой войны США и Китая и то, что международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США из-за обеспокоенности по поводу роста госдолга.
  • Помимо этого, 19 мая 2025 года сенаторы США большинством голосов поддержали законопроект Genius Act, регулирующий выпуск стейблкоинов с привязкой к доллару. А криптобиржа Coinbase стала первым криптобизнесом, включённым в индекс S&P 500.
  • Криптоиндекс страха и жадности, который отражает настроения рынка, составляет 69 и находится в зоне «жадности». Это значит, что участники покупают больше активов в надежде на их рост.
Динамика котировок. Источник: Coinmarketcap
Динамика котировок. Источник: Coinmarketcap

#новости #биткоин

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