Таня Боброва
Крипто

Создатель стейблкоина TerraUSD До Квон признал себя виновным по двум пунктам в суде США

Его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.

  • 33-летний До Квон в январе 2025 года отказался признать себя виновным, но теперь изменил показания, пишет Reuters. Он признал вину по двум пунктам: в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
  • Суд должен вынести приговор 11 декабря 2025 года. Предпринимателю грозит до 25 лет тюрьмы. Однако прокурор заявила, что правительство согласилось запросить не более 12 лет при условии признания вины.
  • Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.
  • В США и Южной Корее ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. В январе 2025-го Черногория заявила об экстрадиции До Квона в США. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
  • В 2024 году Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на сумму $4,47 млрд, писало Reuters. Однако всю сумму компания вряд ли выплатит, отмечало тогда агентство: она подала заявление о банкротстве. Terraform оценила, что в рамках процедуры сможет выплатить покупателям криптовалюты и другим сторонам от $184,5 млн до $442,2 млн.
Источник: Filip Filipovic / Getty Images
Источник: Filip Filipovic / Getty Images

#новости

