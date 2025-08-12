Создатель стейблкоина TerraUSD До Квон признал себя виновным по двум пунктам в суде США

Его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.33-летний До Квон в январе 2025 года отказался признать себя виновным, но теперь изменил показания, пишет Reuters. Он признал вину по двум пунктам: в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств связи.Суд должен вынести приговор 11 декабря 2025 года. Предпринимателю грозит до 25 лет тюрьмы. Однако прокурор заявила, что правительство согласилось запросить не более 12 лет при условии признания вины.Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы. В США и Южной Корее ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. В январе 2025-го Черногория заявила об экстрадиции До Квона в США. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.В 2024 году Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на сумму $4,47 млрд, писало Reuters. Однако всю сумму компания вряд ли выплатит, отмечало тогда агентство: она подала заявление о банкротстве. Terraform оценила, что в рамках процедуры сможет выплатить покупателям криптовалюты и другим сторонам от $184,5 млн до $442,2 млн.Источник: Filip Filipovic / Getty Images #новости