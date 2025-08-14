Госдепартамент США назначил награды на общую сумму до $6 млн за информацию о руководителях криптобиржи Garantex

США обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.Власти США назначили награды за информацию, которая приведёт к задержанию руководителей Garantex: до $5 млн за данные о россиянине Александре Мира Серде (Александр Нтифо-Сиао) и до $1 млн за других «ключевых» фигур. Внимание на это обратило РБК.По данным правоохранительных органов США, Garantex получила «сотни миллионов долларов» преступных доходов. С апреля 2019 года по март 2025 года криптобиржа обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под европейскими санкциями. Под американскими санкциями биржа находится с апреля 2022 года.В марте 2025-го Garantex рассказала о блокировке кошельков на сумму 2,5 млрд рублей. Средства заморозил эмитент стейбклоина USDT, компания Tether, в рамках операции Секретной службы США и правоохранительных органов некоторых стран ЕС. Тогда же в Индии задержали предполагаемого администратора криптобиржи, писало РБК.Артур ТомилкоКрипто10 марОфис в «Москва-сити», игнорирование санкций и связи с даркнет-площадками: что известно о криптобирже Garantex Главное из материала The Bell. #новости #garantex