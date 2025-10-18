Chainalysis назвала Россию лидером среди европейских стран по использованию криптовалют

Аналитики объясняют это развитием рублёвого стейблкоина A7A5 для трансграничных платежей, а также розничной торговли криптовалютами. Объём входящих криптовалютных транзакций в страны ЕвропыС июля 2024 года по июнь 2025-го объём поступивших в Россию криптовалют составил $376,3 млрд, говорится в отчёте аналитической компании Chainalysis. По сравнению с предыдущим отчётом он вырос на 47%, Это крупнейший показатель среди европейских стран.Второе место заняла Великобритания с суммой в $273,2 млрд, третье — Германия с $219,4 млрд. За ними следуют Украина ($206,3 млрд) и Франция ($180,1 млрд).Chainalysis отмечает высокие масштабы связанной с Россией «институциональной активности». Крупные переводы (на сумму более $10 млн) выросли на 86% по сравнению с предыдущим периодом — это почти вдвое превышает рост в остальной Европе. Значительную роль в росте российского оборота криптовалют сыграл рублевый стейблкойн A7A5, который стал «ключевым средством» для международных расчётов, добавляют аналитики. По данным DeFiLlama, рыночная капитализация монеты составляет $472,3 млн. В сфере розничной торговли криптовалютами российский рынок также опережает европейский по темпам роста. В частности, переводы на сумму до $1000 увеличились в России на 33%, а в остальных европейских странах в среднем на 23%.Динамика объёма криптовалютных транзакций в России и других европейских странах#новости