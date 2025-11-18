Биткоин упал ниже $90 тысяч впервые с апреля 2025 года

За сутки криптовалюта потеряла 5,6%.Источник: скриншот vc.ruПо состоянию на 10:30 мск 18 ноября 2025 года биткоин торгуется по $90 тысяч (-5,6% за сутки). На минимуме криптовалюта опускалась до отметки в $89,3 тысячи — стоимость BTC упала ниже $90 тысяч впервые с апреля 2025-го.Очередное падение биткоина стёрло почти весь рост за 2025 год, отмечает Reuters. Криптовалюта упала на 30% относительно рекордного максимума, когда её стоимость 6 октября 2025 года превысила $126 тысяч.Падение стоимости криптовалют происходит на фоне сомнений инвесторов относительно возможных снижений процентных ставок в США и общей неопределённости на рынках, подчёркивает издание. Давление на крипторынок сохраняется после «крупнейшей в истории» ликвидации позиций в $19,3 млрд, произошедшей в октябре 2025 года.При этом сооснователь Gemini Кэмерон Уинклвосс заявил, что это последняя возможность купить биткоин по цене ниже $90 тысяч — дальше он будет расти. Инвестиционный директор Astronaut Capital Мэттью Дибб в комментарии для Reuters озвучил противоположный прогноз — по его мнению, цена биткоина опустится до $75 тысяч.#новости #биткоин