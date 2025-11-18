Coinbase начала торги Toncoin

В TON отметили, что листинг на одной из крупнейших в мире криптобирж сделает доступным Toncoin «для миллионов пользователей».Источник: observatorioblockchain.comАмериканская криптобиржа Coinbase анонсировала начало торгов Toncoin 17 ноября 2025 года. Вечером 18 ноября компания сообщила, что TON доступен на сайте и в приложении — пользователи могут покупать, продавать, конвертировать, отправлять, получать и хранить актив.По данным Coinbase на 21:47 мск, криптовалюта растёт на 4,8% и стоит $1,82 за монету. Toncoin уже торгуется на криптобиржах OKX, Bybit и Binance.Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network. Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с регулятором в США. После этого за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.В Toncoin каналы в Telegram, например, получают деньги по программе монетизации, а пользователи могут предложить пост. В TON выводят внутреннюю валюту мессенджера — «Звёзды».Полина ЛааксоТелеграм29 октДуров анонсировал запуск децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon на базе TON Он состоится в ноябре 2025 года. #новости #toncoin