У Telegram обновление — добавили списки задач и платную «предложку» для каналов

Обе функции доступны только подписчикам Telegram Premium.Создавать списки можно в личных и групповых чатах, а также в «Избранном». Нужно открыть меню вложений и выбрать «Список».Максимальное количество пунктов — 28. После публикации можно отмечать выполненные и добавлять новые, но участник чата или группы без подписки не сможет ни ставить галочки на задачах, ни добавлять новые.Источник здесь и далее: TelegramЧтобы предложить пост каналу, нужно нажать на значок личных сообщений, которые администратор сначала должен включить в настройках.После этого подписчик должен указать желаемые условия: дату и время публикации (можно оставить это на усмотрение владельца страницы), а также сумму «звёзд» или криптовалюты Toncoin, которую он готов перечислить в обмен на публикацию.Перед публикацией автор канала может предложить правки и запросить пересмотр цены. Автор «предложки», в свою очередь, получит уведомление с исправленной версией и тремя опциями: «Принять», «Отклонить» или «Предложить изменения».Канал получит вознаграждение, только если пост пробудет в его ленте 24 часа. Если удалит его раньше срока — система оформит автоматический возврат денег подписчику.#новости #telegram