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Полина Лааксо
Телеграм

У Telegram обновление — добавили списки задач и платную «предложку» для каналов

Обе функции доступны только подписчикам Telegram Premium.

  • Создавать списки можно в личных и групповых чатах, а также в «Избранном». Нужно открыть меню вложений и выбрать «Список».
  • Максимальное количество пунктов — 28. После публикации можно отмечать выполненные и добавлять новые, но участник чата или группы без подписки не сможет ни ставить галочки на задачах, ни добавлять новые.
Источник здесь и далее: Telegram
  • Чтобы предложить пост каналу, нужно нажать на значок личных сообщений, которые администратор сначала должен включить в настройках.
  • После этого подписчик должен указать желаемые условия: дату и время публикации (можно оставить это на усмотрение владельца страницы), а также сумму «звёзд» или криптовалюты Toncoin, которую он готов перечислить в обмен на публикацию.
  • Перед публикацией автор канала может предложить правки и запросить пересмотр цены. Автор «предложки», в свою очередь, получит уведомление с исправленной версией и тремя опциями: «Принять», «Отклонить» или «Предложить изменения».
  • Канал получит вознаграждение, только если пост пробудет в его ленте 24 часа. Если удалит его раньше срока — система оформит автоматический возврат денег подписчику.
У Telegram обновление — добавили списки задач и платную «предложку» для каналов

#новости #telegram

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