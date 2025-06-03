В Telegram добавили возможность отправлять личные сообщения каналам и обрезать «голосовые» перед отправкой

Мессенджер выпустил июньское обновление.Теперь пользователи могут отправлять личные сообщения каналам и переписываться с их владельцами и администраторами напрямую. Авторы смогут использовать этот режим, чтобы не раскрывать свои контакты.Включить функцию можно в настройках канала. Кнопка чата появится в левом нижнем углу. Сообщения от подписчиков будут показывать отдельно от личных переписок владельца. Он также сможет установить плату за каждое сообщение.Источник здесь и далее: Telegram Пользователи смогут обрезать голосовое сообщение, чтобы не перезаписывать неудачные дубли. Для этого во время записи «голосового» нужно провести вверх к значку в виде замка, а чтобы вырезать нужный фрагмент, переместить метки начала и окончания. После выбора нужного фрагмента можно снова нажать на «микрофон» и дозаписать сообщение.Группы с темами получили ещё один вариант интерфейса с вкладками, который позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка и переключаться между беседами в один клик. Темы можно включить в любой группе в настройках.При обычной отправке фотографий Telegram оптимизирует изображения. Теперь пользователи могут выбрать вариант отправки в HD-качестве. Для этого нужно нажать «SD» в фоторедакторе или выбрать «Отправить в высоком качестве» в меню вложений.Владельцы iOS-устройств смогут использовать кнопку «Поделиться» в том числе для отправки фотографий и видео из сторонних приложений напрямую в редактор «Историй» в Telegram.В опросы теперь можно добавлять до 12 вариантов ответа. Сами опросы можно пересылать в «Избранное».#новости #telegram