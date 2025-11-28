В Узбекистане протестируют использование стейблкоинов в качестве средства платежа

В рамках регуляторной «песочницы».Источник: пресс-служба президента УзбекистанаС 1 января 2026 года в Узбекистане введут специальный правовой режим, который позволит использовать стейблкоины для оплаты, пишет Sputnik. Издание Spot.uz уточняет, что порядок и сроки работы регуляторной «песочницы» определят ЦБ и Национальное агентство перспективных проектов (НАПП).В рамках неё власти запустят пилотные проекты по созданию платёжной системы с использованием блокчейна, а компании-резиденты получат право проводить эмиссию токенизированных акций и облигаций. Для последних запустят отдельные торговые площадки.О том, что НАПП планирует протестировать использование стейблкоина в качестве средства платежа, в сентябре 2025 года говорил первый замдиректора агентства Вячеслав Пак. В местном ЦБ добавляли, что рассматривают выпуск собственной цифровой валюты (цифрового сума) и стейблкоинов.В начале 2025 года в Узбекистане запустилась совместная платформа Binance и местной криптобиржи Coinpay. С запуском помогло НАПП. Как писало Spot.uz, с 1 января 2023 года граждане и юрлица страны могут покупать, продавать или обменивать криптоактивы только через национальных провайдеров услуг.Полина ЛааксоДеньги3 октГлава набсовета Мосбиржи: «У нас были хорошие предпосылки быть пионерами [на рынке цифровых активов], а сегодня чувствуешь, что Белоруссия, Киргизия и Узбекистан на полкорпуса впереди» Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) приняли в России ещё в 2020 году.#новости