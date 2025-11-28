В Узбекистане протестируют использование стейблкоинов в качестве средства платежа

Глава набсовета Мосбиржи: «У нас были хорошие предпосылки быть пионерами [на рынке цифровых активов], а сегодня чувствуешь, что Белоруссия, Киргизия и Узбекистан на полкорпуса впереди»

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) приняли в России ещё в 2020 году.