Создателя TerraUSD До Квона приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве после краха стейблкоина

Он сам признавал себя виновным. Источник: Getty ImagesСудья, вынося приговор, назвал действия До Квона «мошенничеством в эпических масштабах», пишет NBC News.Прокуроры запрашивали 12 лет тюрьмы, адвокаты — пять лет. Сам До Квон в августе 2025 года признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств связи.Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.В США и Южной Корее ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. В январе 2025-го Черногория заявила об экстрадиции До Квона в США. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.В 2024 году Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на сумму $4,47 млрд, писало Reuters. Однако всю сумму компания вряд ли выплатит, отмечало тогда агентство: она подала заявление о банкротстве. Terraform оценила, что в рамках процедуры сможет выплатить покупателям криптовалюты и другим сторонам от $184,5 млн до $442,2 млн.#новости