Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Крипто

Создателя TerraUSD До Квона приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве после краха стейблкоина

Он сам признавал себя виновным.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Судья, вынося приговор, назвал действия До Квона «мошенничеством в эпических масштабах», пишет NBC News.
  • Прокуроры запрашивали 12 лет тюрьмы, адвокаты — пять лет. Сам До Квон в августе 2025 года признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
  • Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.
  • В США и Южной Корее ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. В январе 2025-го Черногория заявила об экстрадиции До Квона в США. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
  • В 2024 году Terraform Labs достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на сумму $4,47 млрд, писало Reuters. Однако всю сумму компания вряд ли выплатит, отмечало тогда агентство: она подала заявление о банкротстве. Terraform оценила, что в рамках процедуры сможет выплатить покупателям криптовалюты и другим сторонам от $184,5 млн до $442,2 млн.

#новости

2
1
35 комментариев