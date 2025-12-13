Стартап Сэма Альтмана World, собирающий биометрию с радужной оболочки глаз, добавил в приложение зашифрованные чаты и возможность отправки криптовалюты

Для использования платёжных функций необязательно проходить биометрическую проверку личности. Устройство Orb для сканирования радужной оболочки глаза. Источник: BloombergПроект World начал работать в США в мае 2025 года. Компания позволяет пользователям сканировать радужные оболочки глаз с помощью устройства Orb — затем эти данные записывают в виде кода и на их основе создают World ID. Его можно использовать, чтобы подтверждать личность в интернете.Компания стремится создать цифровые инструменты для «доказательства человечности» в мире, «потрясённом сгенерированными с помощью ИИ подделками», пишет TechCrunch.В новой версии приложения World появились зашифрованные чаты, призванные обеспечить безопасность переписки пользователей. Принцип их работы напоминает ориентированный на конфиденциальность мессенджер Signal, отмечает издание. При этом пользователи могут видеть, подтвердил ли их собеседник свою личность.Ещё одним нововведением стало расширение функций платёжной системы приложения — пользователи смогут отправлять и получать криптовалюту. Кроме того, появилась возможность вносить средства на кошелёк в приложении World напрямую с банковских счетов.Внедрение новых функций направлено на популяризацию приложения, для которого увеличение количества верифицированных пользователей стало основной задачей, подчёркивает TechCrunch.Глава OpenAI Сэм Альтман основал World Network с выпускником факультета теоретической физики Александром Бланиа и Максом Новендстерном, который работал в инвестфирме Bridgewater Associates и финтех-стартапе Wave.#новости